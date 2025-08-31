El Casademont Zaragoza afronta su segundo compromiso en Corea del Sur

El Casademont Zaragoza afronta este lunes su segundo partido en su aventura por Corea del Sur. Tras el sufrido debut en la Park Shin-ja Cup, las de Cantero se verán las caras hoy con el Woori Bank (12.00, hora española) en un encuentro en el que pueden dejar encarrilada su clasificación.

Será un encuentro entre dos equipos que ganaron su primer encuentro de la competición y que, por tanto, se pelearán por el liderato del grupo. El Woori Bank coreano no tuvo problemas para superar al BNK Sum (66-55). Por su parte, el Casademont Zaragoza necesitó llegar a la prórroga para imponerse al Samsung Life Blueminx (77-70) en un encuentro muy parejo que sirvió para que muchas de las nuevas jugadoras debutasen con la camiseta del equipo aragonés y en el que la más destacada fue la checa Vorackova.