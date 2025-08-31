Devin Robinson es la guinda del pastel del Casademont Zaragoza

Prometió Reynaldo Benito, presidente del Casademont Zaragoza, una guinda del pastel para completar la plantilla del equipo aragonés y ya se conoce el nombre de la sorpresa que faltaba por llegar: Devin Robinson. El ala-pívot norteamericano es el jugador elegido por el Casademont para, tras la marcha de Watson, cerrar su juego interior.

Robinson posee una gran experiencia y trayectoria en el baloncesto intercontinental y conoce a la perfección la Liga Endesa. En el BAXI Manresa, disputó más de 50 partidos en repartidos en dos temporadas, promediando 13,5 puntos, 5,3 rebotes y 13,8 de valoración. De hecho, el equipo catalán poseía sus derechos en la ACB, pero la atractiva oferta del Casademont ha convencido al jugador. Queremos agradecer al Manresa su colaboración y disposición en esta incorporación", detalla el club aragonés en la nota en la que anunció el fichaje del americano.

El interior sabe también lo que es jugar en Eurocup y Basketball Champions League. Este último curso, en las filas del Cedevita Olimpija, en Eurocup, sus números fueron de 14,9 puntos, 5,6 rebotes y 15,1 de valoración, destacando también en la ABA League con unas cifras similares. En la NBA G League, siempre anduvo con promedios por encima de los 13 puntos, estadísticas que ha mantenido en su trayectoria por Europa después llegar al ratiopharm Ulm en la temporada 22-23. Robinson también sabe lo que es jugar en la NBA tras su paso por los Washington Wizards, etapa en la que compartió minutos con los Capital City Go-Go de G League, equipo del que procede también Erik Stevenson. "¡Bienvenido a Zaragoza, Devin! ", acaba el comunicado del Casademont.