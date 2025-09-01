Trae Bell-Haynes se queda sin medalla en la AmeriCup tras caer Canadá ante Estados Unidos (90-85)

La derrota en semifinales ante Argentina abocaba a la Canadá de Trae Bell-Haynes a tener que superar a Estados Unidos en el partido por el tercer puerto para no quedarse sin medalla en la AmeriCup. Un rival, a pesar de no contar ni mucho menos con sus mejores deportistas, complicado y que fue demasiado para el base del Casademont y los suyos. Los canadienses pagaron una mala primera parte y, a pesar de su mejoría tras el descanso, se quedaron sin el bronce (90-85). De nada sirvieron los 9 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes de Bell-Haynes en algo más de 27 minutos en pista.

El jugador del equipo aragonés disfrutará ahora de unos días libres antes de comenzar la pretemporada con sus compañeros. Este lunes ha comenzado la concentración del Casademont Zaragoza en Benasque. La expedición, con el nuevo técnico, Jesús Ramírez, a la cabeza, ya está en la localidad pirenaica y se entrenará allí en un stage que se alargará hasta el próximo sábado.