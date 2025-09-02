Casademont Zaragoza
Helena Oma: "Estamos viviendo una experiencia única e inigualable"
La alero catalana ha hecho un balance sobre cómo está transcurriendo la Park Shin-ja Cup en Corea
El Casademont Zaragoza está en Corea del Sur disputando la Park Shin-ja Cup, un torneo internacional que forma parte de su pretemporada. La jugadora Helena Oma ha compartido una valoración del equipo en la competición: "A día de hoy, la experiencia está siendo muy satisfactoria. Estamos disfrutando mucho del día a día". A pesar de la intensidad de los partidos, Oma destaca que esa carga competitiva está ayudando al equipo a mejorar su nivel de cara a la Euroliga. También, valora el ambiente dentro del grupo y la oportunidad de conocer una ciudad distinta: "Estamos disfrutando de la ciudad y lo vamos a hacer hasta el último día. Es una experiencia única e inigualable".
El torneo está siendo clave. En su debut, el Casademont ganó al Samsung Life Blueminx con un resultado final de 70‑77 y una gran actuación de Veronika Vorackova, que sumó 19 puntos siendo decisiva en la prórroga. En su segundo partido, el conjunto rojillo se impuso al Woori Bank con un contundente 87‑63.
Este miércoles a las 07.00 horas, el Casademont Zaragoza se enfrentará al Fujitsu Red Wave de Japón en su tercer encuentro de la fase de grupos. Tras demostrar un gran nivel en sus dos primeros partidos, el equipo busca mantener la intensidad y afinar detalles para asegurar su clasificación a las semifinales, que ya se avecina como una posibilidad real si mantienen el rendimiento mostrado hasta ahora.
