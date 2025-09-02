Vorackova, la amenaza que necesitaba el Casademont Zaragoza

Veronika Vorackova llegó este verano al Casademont Zaragoza tras proclamarse campeona de Europa con el USK Praga. En la Final 6 de la EuroLeague Women, dejó huella con un aporte en la final de 8 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y promedió con 6,7 puntos, 3,5 rebotes y 2,7 asistencias durante toda la competición. Con la selección de la República Checa, Vorakova se ha mostrado brillante en todas las facetas, el pasado Eurobasket sumó 8,7 puntos, 3,7 rebotes y 4,5 asistencias para su selección. Su constancia y rendimiento la llevaron a ser elegida como una de las jugadoras más destacadas en su país.

En su estreno en la Park Shin‑Ja Cup en Busan, Vorackova tuvo una actuación estelar siendo MVP de la victoria en el primer encuentro del torneo ante el Samsung Life Blueminx. La escolta fue decisiva con 19 puntos incluyendo un perfecto 3 de 3 en triples, 6 rebotes y 6 asistencias. En la prórroga, brilló aún más con 7 puntos consecutivos que sellaron la victoria para el Casademont, partido en el que las de Cantero sufrieron ante el conjunto japonés. En el segundo partido frente al Woori Bank Wooriwon, la checa formó parte del quinteto oficial y tras su actuación junto al equipo rojillo volvió a obtener el reconocimiento de mejor jugadora del partido con 14 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

La jugadora checa le vendrá muy bien al equipo gracias a su amenaza constante desde el perímetro y su notable acierto en el tiro de tres. Su capacidad para abrir el campo obliga a las defensas rivales a estar siempre atentas, lo que genera espacios valiosos para sus compañeras y potencia el ritmo ofensivo del equipo. Se está entendiendo especialmente bien con Helena Pueyo, esta conexión está empezando a ser clave en momentos importantes, ya que ambas son capaces de generar ventajas tanto en transición como en estático.

La escolta ha destacado por su capacidad para integrarse rápidamente en la dinámica del equipo. Su ética de trabajo, actitud positiva y compromiso dentro y fuera de la pista han sido muy valorados por el cuerpo técnico y sus compañeras. Además, cuenta con una versatilidad que le permite adaptarse a las necesidades del equipo en cada momento y puede desempeñar varios roles exteriores, dándole al entrenador más alternativas tácticas durante los partidos.

Vorackova aterrizó en Zaragoza con una mentalidad ganadora. "Creo que tenemos una gran plantilla y que somos capaces de competir contra cualquiera", afirmó nada más llegar. La internacional checa está demostrando desde el primer momento que no es solo una incorporación de prestigio, sino una pieza fundamental del proyecto. Su experiencia, visión de juego, fiabilidad en el perímetro y capacidad para influir en defensa y ritmo la convierten en una de las grandes claves del equipo para esta temporada.