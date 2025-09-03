La crónica del Casademont Zaragoza-Fujitsu Red Wave: Invictas, líderes y a semifinales (80-67)

Tercera victoria de Casademont Zaragoza, que se consolida como líder de grupo en el primer torneo internacional de su historia, frente al actual campeón de la competición, el Fujitsu Red Wave japonés, (80-67). Las aragonesas sufrieron para hacerse con la victoria, hasta que en los últimos 10 minutos de partido el juego de las de Cantero se impuso al de las niponas con un 15-28 de parcial. Con este triunfo el conjunto rojillo se asegura su presencia en semifinales a falta de la disputa de la última jornada del grupo contra el BNK Sum surcoreano.

La igualdad fue una constante durante el encuentro y en el primer tramo del duelo fue clave el papel de Fingall, que con 10 puntos, la mitad del equipo en el cuarto, sostuvo a las suyas ante un conjunto nipón que mostró el porqué son las vigentes campeonas de la competición. Antes del descanso, el Casademont consiguió irse con una ventaja de cuatro puntos gracias a Vorackova, que sigue siendo la jugadora más determinante, y una Bankolé exhuberante que mostró su mejor versión en este partido con 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

En la reanudación del duelo, las niponas se mostraron muy serias en defensa permitiendo anotar solo 10 puntos a las de Cantero y, pese a no estar muy acertadas en ataque, consiguieron llegar al último cuarto con un empate en el marcador. En los primeros minutos Bankolé se encargó de romper el duelo con cinco puntos anotados de forma consecutiva, 2+1 incluido, y con la aportación de Oma y Vorackova el parcial se volvió un imposible para las rivales y el Casademont se aseguró su liderato.