Casademont Zaragoza
El exjugador del Casademont Zaragoza Jilson Bango se rompe el ligamento cruzado anterior
Su actual club, el Fenerbahçe turco, ha informado este miércoles del alcance de la lesión del pívot que sucedió mientras disputaba la AfroBasket con Angola
Jilson Bango no está teniendo la mejor de sus suertes porque este miércoles su actual club, el Fenerbahçe, ha confirmado este miércoles que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y lo más probable es que esta temporada no puede competir con el conjunto turco. El pívot se lesionó mientras disputaba el AfroBasket con la selección de Angola y tras ser supervisado por el equipo médico del conjunto turco se han confirmado los peores pronósticos para el jugador. "Mandamos nuestros mejores deseos a Jilson Bango para una pronta recuperación y esperamos que se recupere lo antes posible", señala la entidad otomana en su comunicado.
Bango fue una de las irrupciones más meteóricas en la pasada temporada de la ACB con el Casademont Zaragoza y promedió 13.4 puntos y 5.5 rebotes en la Liga, mientras que en la FIBA Europe Cup alcanzó 13,9 puntos y 5,7 rebotes. Sus fantásticas actuaciones atrajeron el interés de los mejores clubs de Europa y fue el Fenerbahçe el que se acabó haciendo con sus servicios tras abonar 950.000 euros por hacerse con los servicios del pívot, en función de diferentes variables y circunstancias como fichar por una franquicia NBA, lo que lo convierte en la mayor operación que ha firmado nunca la entidad zaragozana.
Su paso por Turquía no ha sido el más fructífero hasta el momento, ya que apenas dispuso de minutos tanto en Liga como en Euroliga con el equipo turco, en la competición doméstica no jugó ningún partido debido a que no estaba inscrito, y solo disputó 10 encuentros con el club otomano.
