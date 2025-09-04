La crónica del Casademont Zaragoza-BNK Sum: Desconexión total (58-69)

El Casademont Zaragoza llegaba a esta última jornada de la fase de grupos con el liderato asegurado y sin nada en juego, más allá de pasar a la fase eliminatoria con un pleno de victorias, pero el BNK Sum salió con todo para llevarse su primer triunfo en la competición y su anotación sin prácticamente fallo desde el triple sumado a una desconexión total en ambas zonas de la pista para el conjunto rojillo durante toda la primera parte fueron la mezcla perfecta para la derrota (58-69). Además, el club aragonés confirmó antes del partido que Mariona Ortiz no estará disponible en lo que resta de torneo debido a que ha regresado a España por motivos personales.

El partido ya comenzó con las surcoreanas mostrando que su juego se iba a basar en un movimiento rápido de balón y aprovecharlo para sacar tiros liberados, y así fue consiguiendo que Lee So-hee anotase 8 puntos, con dos triples incluidos, para mostrar que ellas iban a ir con todo a llevarse este partido. Por su parte, el Casademont no lograba hilar jugadas ofensivas con sentido y cometía errores impropios en pases y selecciones de tiro, lo que hizo que durante 2 minutos del cuarto se sumase ningún punto al casillero. Lo más positivo para el conjunto rojillo fue que pese a un inicio nefasto solo estaba con una desventaja de 8 puntos tras este primer parcial.

Pero las malas decisiones se tornaron en frustración en un segundo cuarto para el olvido. Kim Min-a se convirtió en un dolor de muelas para las jugadoras rojillas y con tres triples sin fallo, sumado a una nula capacidad ofensiva del Casademont, las surcoreanas se pusieron con una ventaja de 20 puntos en el marcador que empezaba a hacer mella en las de Cantero. Bankolé fue la encargada de romper la el parcial de 11-0 tras 6 minutos de cuarto, pero el festival de triples de las rivales continuó y el electrónico reflejaba un +23 para las asiáticas cuando los equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

La charla de Cantero hizo efecto en sus jugadoras y el Casademont mostró una mejor cara en ambas zonas de la pista en el tercer cuarto y consiguió anular el festival de triples de las rivales permitiéndoles anotar solo 13 puntos, mientras que el conjunto rojillo con un buen juego coral anotó 22 para llegar a los últimos 10 minutos con una desventaja de 11 en el marcador. La remontada parecía alcanzable, pero a medida que iba corriendo el tiempo en el marcador, la distancia no se reducía entre ambos equipos. La diferencia llegó a ser de 9 puntos con suficiente tiempo como para pensar que el Casademont era capaz de llevarse este partido tirando de la rasmia que le caracteriza, sin embargo, los triples de las surcoreanas volvieron a escena e hicieron imposible cualquier intento de arreón final por parte del conjunto aragonés.

Ahora el equipo zaragozano tendrá descanso hasta que dé comienzo la fase eliminatoria el sábado 6 de septiembre con las semifinales del torneo. El rival para el Casademont Zaragoza aún está por definirse y pueden ser: el KB Stars surcoreano, el Denso Iris japonés o el DVTK húngaro, aunque el equipo europeo es el que menos posibilidades tiene de estar en la siguiente ronda debido a que no depende de sí mismo para clasificar.