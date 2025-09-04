Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales
La capitana del Casademont será baja para todos los partidos que dispute el equipo aragonés en su gira asiática
Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont Zaragoza en Corea del Sur por problemas personales. Así pues, la capitana del equipo aragonés será baja para todos los encuentro que le queden por disputar a las de Cantero en su gira asiática. Así lo ha anunciado el club en un mensaje que ha publicado en sus redes sociales.
La catalana, que renovó con el conjunto zaragozano hasta 2027, es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del Casademont y para muchos también es la mejor jugadora de su historia. No han trascendido más detalles del motivo por el que Mariona ha tomado la decisión de volver a casa. A pesar de que no vaya a disputar más encuentros de la Park Shin-ja Cup, se espera que la base sí que esté disponible para la fase previa de la Euroliga, que comienza el día 17 de septiembre.
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
- ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?