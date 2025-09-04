Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales

Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont Zaragoza en Corea del Sur por problemas personales. Así pues, la capitana del equipo aragonés será baja para todos los encuentro que le queden por disputar a las de Cantero en su gira asiática. Así lo ha anunciado el club en un mensaje que ha publicado en sus redes sociales.

La catalana, que renovó con el conjunto zaragozano hasta 2027, es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del Casademont y para muchos también es la mejor jugadora de su historia. No han trascendido más detalles del motivo por el que Mariona ha tomado la decisión de volver a casa. A pesar de que no vaya a disputar más encuentros de la Park Shin-ja Cup, se espera que la base sí que esté disponible para la fase previa de la Euroliga, que comienza el día 17 de septiembre.