Carla Leite asombra, se mete en 'playoffs' y no estará con el Casademont en la previa de la Euroliga
La francesa cuaja una actuación para el recuerdo en el partido decisivo y su llegada a Zaragoza se retrasará varias semanas
Lo que se venía barruntando en las últimas semanas ya es un hecho. Carla Leite y las Valkyries se han clasificado para los playoffs de la WNBA y, por tanto, la nueva estrella del Casademont no podrá estar a las órdenes de Carlos Cantero para la fase previa de la Euroliga.
Afrontaban las Valkyries el encuentro más importante en su corta trayectoria en la mejor Liga del mundo (debutan este año) y Leite demostró que no le pesan los grandes escenarios. De hecho, la francesa apareció cuando su equipo más lo necesitaba y fue una de las grandes culpables de que las suyas consiguieran remontar a las Dallas Wings (84-80) en un duelo en el que llegaron a perder por 13 puntos en el tercer cuarto.
La base del Casademont anotó 15 puntos con un espectacular 75% en tiros de campo y además sumó 5 asistencias y 2 rebotes. El impacto de Leite fue tal que acabó con un majestuoso +28 para su equipo en los 22 minutos que estuvo en cancha.
Tras este triunfo, y aunque todavía no ha acabado la fase regular, la gala ya piensa en la pelea por el título y su desembarco en la capital aragonesa tendrá que esperar. Su ausencia es una mala noticia para Carlos Cantero, aunque el técnico ya contaba con esta posibilidad. "Quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así", decía el madrileño en una entrevista para este diario hace unas semanas. "La que rompe un poquito el esquema es Carla Leite. Y creo que está bien tener una jugadora con esa chispa. Ese fuego es algo que hemos echado de menos y yo creo que nos vendrá bien", señalaba.
