El Casademont Zaragoza juega este sábado la semifinal de la Park Shin-ja Cup

El Casademont Zaragoza se enfrenta este sábado al Denso de Japón en las semifinales de la Park Shin‑ja Cup a las 07.00 horas, horario español, tras haber pasado a la siguiente fase. El torneo ha deparado al conjunto rojillo tres contundentes victorias ante Samsung Life Blueminx, Woori Bank y Fujitsu Red y su primera derrota contra BNK Sum.

El equipo contará con numerosas bajas para el próximo encuentro: Mariona Ortiz tuvo que volver a España por motivos personales, Stephanie Mawuli se queda fuera de la convocatoria por precaución ante molestias físicas y Nerea Hermosa que se encuentra recuperándose de su lesión de rodilla. Además, Carla Leite no ha viajado a Corea porque está compitiendo en la WNBA con las Golden State Valkyries, que se han clasificado para los playoffs. Esta situación deja a Carlos Cantero con sólo ocho jugadoras disponibles para encarar el partido.

El paso del Casademont por el torneo ha sido reseñable, debutaron imponiéndose al Samsung Life Blueminx (77-70), siguieron con una sólida actuación ante Woori Bank (87-63) y dominaron a las japonesas de Fujitsu Red Wave (80-67), demostrando un gran nivel de juego colectivo y físico. Sin embargo, en el último encuentro ante BNK Sum, las zaragozanas encajaron su primera derrota del torneo (58-69), en un partido marcado por el desgaste acumulado y la rotación limitada. A pesar del tropiezo, consiguieron coronarse como líderes del grupo en cuanto a clasificación, asegurando su presencia en semifinales y reafirmando su imagen como uno de los equipos más competitivos del campeonato.