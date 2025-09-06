Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza y Jesús Ramírez se estrenan ante el Tenerife
El encuentro servirá también para que los nuevos fichajes se pongan por primera vez la camiseta del equipo
Tras la concentración pirenaica de Benasque, le ha llegado el turno al Casademont Zaragoza masculino de empezar a probar si lo que se ha trabajado en las primeras semanas de pretemporada comienza a surtir efecto. Para ello, la primera piedra de toque en los amistosos de preparación será el Tenerife en un encuentro que se disputará este domingo (12.15 horas) en el Nuevo Polideportivo de Sarriguren (Navarra).
El encuentro significará el debut, aunque no de manera oficial, de Jesús Ramírez en el banquillo del equipo aragonés. Además, muchas de las caras nuevas (DJ Stephens, Sadik Kabaca, Devin Robinson y Erik Stevenson) que ha incorporado el club también se pondrán por primera vez la camiseta del Casademont. Los tres jugadores que han participado en la AmeriCup, Bell-Haynes, Joaquín Rodríguez y Joel Soriano, ya están también bajo las órdenes de Ramírez, aunque puede que el encuentro ante los tinerfeños les llegue algo pronto y lo normal sería que no tuvieran minutos en este primer choque. Los que serán baja seguro serán el capitán Yusta y Marco Spissu por su participación en el Eurobasket.
