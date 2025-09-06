Harakiri en Corea del Sur. La crónica del Casademont Zaragoza-Denso (64-70)

El Casademont Zaragoza no ganará la Park Sin-ja Cup 2025. No lo hará porque, en su inmersión en la cultura asiática, en el momento decisivo decidió hacerse el harakiri ante, no podía ser de otra manera, un equipo japonés. Las de Cantero cayeron ante el Denso en las semifinales del torneo (64-70) en un encuentro que parecía dominado, pero en el que las aragonesas echaron por tierra el trabajo realizado con dos desastrosos parciales (-16 y -10) en los instantes decisivos.

El de este sábado fue un duelo similar a otros que ha disputado el Casademont en Corea del Sur, con las zaragozanas buscando a sus jugadoras grandes mientras el Denso corría y abusaba del triple. El primer cuarto fue de tanteo entre los dos equipos y el 17-17 con el que acabó reflejaba a la perfección la igualdad en la cancha.

Tras un inicio dubitativo en el segundo, las de Cantero vivieron sus mejores momentos del choque haciendo daño con una inspirada Hempe (la MVP del partido) y una poderosa Gueye. Por fuera, Vorackova hacía de todo y gracias al buen hacer de ese trío el Casademont se fue con una ligera ventaja en el marcador al descanso (38-34).

Pero, tras el paso por vestuarios, la corta rotación de la que disponía el técnico madrileño comenzó a notarse (solo ocho jugadoras participaron). Las pesadas piernas del Casademont contrastaban con la alegría que mostraba el Denso. Aun así, el equipo aragonés seguía imponiendo su rango y su mayor calidad y seguía por delante.

Sin embargo, el rumbo del partido cambió entre el final del tercer cuarto y el inicio del último. El marcador pasó de un controlado 51-42 a favor del Casademont a, después de un parcial de 0-16, a un preocupante 51-58 tras unos minutos de horror en el que aumentaron mucho las pérdidas.

Pudieron, sin embargo, las de Cantero volver a engancharse al encuentro e incluso se volvieron a poner por delante en el tramo final (62-0). Pero una nueva desconexión (esta vez el parcial fue de 10-0 en contra) acabó por condenar a un Casademont que no jugará la final de la Park Shin-ja Cup y tendrá que pelear por el tercer puesto.