Una monstruosa Fingall le da al Casademont Zaragoza el tercer puesto en la Park Shin-ja Cup

Reaccionó bien el Casademont Zaragoza tras el disgusto de las semifinales y las de Cantero, a pesar de contar de nuevo con solo ocho jugadoras, consiguieron acabar terceras en la Park Shin-ja Cup tras superar al KB Stars (83-68). Buena parte del mérito de la victoria la tuvo una monstruosa Nadia Fingall. La americana cuajó un partido prácticamente perfecto e hizo un 42 de valoración gracias a, entre otras cosas, sus 23 puntos y 9 rebotes.

Comenzó con dudas el equipo aragonés y las coreanas fueron siempre por delante en el inicio del partido. Sin embargo, el Casademont fue despertando gracias al poderío de su juego interior, con Hempe y Gueye dominando la pintura, y al descanso ya mandaba en el marcador. Pero fue en el tercer cuarto cuando se rompió el partido. A Fingall y las interiores se les sumó Vorackova para asegurarse la tercera plaza del torneo internacional.

El último cuarto fue bastante flojo, con el KB Stars maquillando el marcador e incluso con opciones de meterse en el partido, en unos minutos en que las de Cantero dieron muestra de necesitar descanso tras una semana frenética llena de partidos en Corea del Sur. Así acabó la experiencia asiática del Casademont, que desde ya se debe centrar en el gran objetivo del inicio de curso, la previa de la Euroliga contra el Brno