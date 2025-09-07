El Tenerife es mucho equipo para un Casademont Zaragoza prometedor (73-85)

Formar un equipo no se hace en unas semanas y, cuando se consigue, mantenerlo es un tesoro. Esa es la conclusión que debe sacar el Casademont Zaragoza de su estreno en pretemporada ante La Laguna Tenerife (73-85) tras un duelo en el que los de Jesús Ramírez fueron de más a menos y tuvieron que claudicar ante unos canarios que juegan de memoria. Aunque, para crear su estilo propio, los aragoneses demostraron tener mimbres en lo que se espera que sea un atractivo curso.

Como un tiro empezó el Casademont. Con cinco puntos de Miguel González y otros cinco más de Joaquín Rodríguez sumados a un par de canastas más de Dubi y de Stevenson, los aragoneses se dispararon en el marcador y no tuvo más remedio el Tenerife que parar el partido (14-7). Los isleños se ordenaron tras el tiempo muerto y poco a poco fueron igualando el choque gracias al acierto exterior de hombres como Abromaitis o Doornekamp. El ritmo era altísimo y la anotación también en unos minutos que sirvieron para que fueran debutando los nuevos fichajes de los zaragozanos.

El primer cuarto acabó con 23-21 y buenas sensaciones para ambos equipos, con mención especial a un Joaquín Rodríguez que sabe que, tras sus buenas actuaciones con Uruguay, tiene ahora que ganarse un hueco en la rotación de Ramírez. Algo más trabado y con más fallos fue el segundo cuarto. Antes del descanso, el Casademont fue cediendo terreno ante un Tenerife con muchos menos cambios en su plantilla y mucho más coordinado (41-44). No obstante, hombres como Robinson, Sthephens demostraron que el equipo aragonés va a dar un salto en lo físico. Además, a Dubljevic se le vio en mejor forma física que al final de la campaña pasada.

Precisamente con el tercer triple del duelo del montenegrino comenzó el tercer cuarto. Pero fue un espejismo, porque los de Ramírez volvieron del vestuario despistados. El Tenerife entró en bonus enseguida y fue poco a poco poniendo distancia en el luminoso (50-59). No cambiaron mucho las cosas en los siguientes minutos y el atasco en el ataque del Casademont y la inspiración de Jaime Fernández elevaron la renta a más de 15 puntos.

Ahí se acabó el encuentro en cuanto a la posibilidad de victoria se refiere, pero eso no era lo importante este domingo. El Casademont, aunque a trancas y a barrancas y sin ninguna fluidez, siguió probando cosas y lo más destacado en el último periodo fue la aportación de un Stevenson que no tiene miedo a fallar. Así terminó un duelo que sirvió para comprobar, un año más, que queda Marcelinho Huertas para rato y para seguir los primeros pasos de un Casademont en construcción, pero prometedor.