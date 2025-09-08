DJ Stephens: "El objetivo es ganar la FIBA Europe Cup y meternos en los 'playoffs' de la ACB"

No se ha andado con muchas ambigüedades DJ Stephens en su presentación con el Casademont Zaragoza. El americano es ya un veterano en el mundo del baloncesto y no ha tenido problemas en reconocer que ha llegado a la capital aragonesa para conseguir cosas grandes: "Para mí, personalmente, el objetivo es ganar la FIBA Europe Cup y meternos en los 'playoffs' de la ACB. Eso es lo que pienso yo y también el entrenador y mis compañeros".

No dudó demasiado el jugador a la hora de aceptar la propuesta del Casademont. "Tuve diferentes ofertas de muchos países, pero para mí no era todo el dinero. Me gustó la situación aquí, la historia del equipo y he venido para ayudar al club a volver a ganar", añadió.

Para ello, el alero aseguró que está a disposición del entrenador para lo que Ramírez le pida: "Creo que mi papel es aportar intensidad, jugar duro, el rebote o el tiro de tres. Quiero, con mis habilidades atléticas, disfrutar jugando y contribuir al grupo. La posición en la que le toque hacerlo no será un problema: "He jugado más de '3' en mi carrera, aunque también como ala-pívot. Aquí jugaré de lo que quiera el entrenador".

Por el momento, Stephens se mostró encantado de haber llegado a Zaragoza, ciudad a la que se está adaptando muy rápido. "Me siento ya parte de ella. Me gusta cuando los aficionados me reconocen por la calle. El año pasado estuve en Murcia, pero Zaragoza es más grande y tiene más oferta para hacer cosas", valoró. Precisamente sobre la afición, el americano se mostró ansioso por jugar en el Príncipe Felipe. "Todo el mundo me dicd que tenemos una afición fantástica. El año pasado no pude venir con el UCAM Murcia, pero tengo muchas ganas de que llegue el primer partido y comprobarlo", subrayó.

Para eso todavía faltan unos cuantos amistosos de preparación. El primero, a pesar de la derrota ante Tenerife, cree que dejó conclusiones positivas: "Perdimos, pero creo que durante gran parte del partido fue un buen encuentro. Tenerife es un gran rival, llegó a semifinales el año pasado, mantiene un equipo muy similar de hace dos años y nosotros estamos conociéndonos y nos faltaban jugadores. Es un momento para seguir trabajando juntos. Estos días son buenos para eso, para poder ver en qué nivel estamos, ya que son partidos contra rivales complicados y seguro que iremos mejorando", auguró Stephens.