Casademont Zaragoza
El Casademont ya conoce el horario del primer partido en casa
El conjunto rojillo empezará la liga frente al Baskonia en el Príncipe Felipe y viajará a Badalona para el segundo enfrentamiento
El Casademont Zaragoza ya conoce el horario de la primera jornada de la Liga Endesa. El club aragonés disputará el primer partido en el pabellón Príncipe Felipe ante el Saski Baskonia el domingo 5 de octubre a las 17.00 horas. El equipo comenzó sus partidos amistosos de pretemporada el pasado domingo frente a La Laguna Tenerife, estos duelos le servirán para ponerse a punto para el comienzo de liga.
El primer viaje del conjunto rojillo será a Badalona, en la segunda jornada de la Liga Endesa para enfrentarse al Club Joventut Badalona. El enfrentamiento será en el Pabellón Olímpico de la ciudad catalana a las 12.00 horas el día 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta aragonesa de la Virgen del Pilar y conocido a nivel nacional e internacional como el Día de la Hispanidad.
