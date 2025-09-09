Casademont Zaragoza
La fase previa de la Euroliga será gratuita para abonados y el Casademont hará un entrenamiento a puertas abiertas
El club quiere compensar así la no celebración del clásico encuentro de presentación ante la afición
La gira del equipo femenino de Casademont Zaragoza en Corea del Sur y la previa de clasificación para la EuroLeague Women han dejado "sin espacio en el calendario" de septiembre para la celebración del tradicional partido de presentación. Como compensación a su afición abonada, el club habilitará acceso gratuito (abono club y abono femenino) al partido de vuelta de la eliminatoria europea en Zaragoza y organizará un entrenamiento de puertas abiertas el 15 de septiembre a las 18.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe.
El Casademont, explica el club "ha priorizado la preparación deportiva del equipo y los compromisos internacionales, que han concentrado el calendario de pretemporada"
El acceso gratuito para abonados/as al partido de vuelta de la previa de EuroLeague Women busca "trasladar al pabellón la energía habitual del partido de presentación en un contexto competitivo y europeo". El entrenamiento de puertas abiertas permitirá a la afición "conocer de cerca el trabajo del equipo y acercarse a las jugadoras" antes del inicio de curso.
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- Investigan al dueño de una escuela infantil de Zaragoza por presuntos abusos a menores
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Saidu, historia de un hallazgo
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia