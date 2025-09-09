Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

La fase previa de la Euroliga será gratuita para abonados y el Casademont hará un entrenamiento a puertas abiertas

El club quiere compensar así la no celebración del clásico encuentro de presentación ante la afición

La grada de animación del Casademont, durante un duelo europeo en el Felipe

La grada de animación del Casademont, durante un duelo europeo en el Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

La gira del equipo femenino de Casademont Zaragoza en Corea del Sur y la previa de clasificación para la EuroLeague Women han dejado "sin espacio en el calendario" de septiembre para la celebración del tradicional partido de presentación. Como compensación a su afición abonada, el club habilitará acceso gratuito (abono club y abono femenino) al partido de vuelta de la eliminatoria europea en Zaragoza y organizará un entrenamiento de puertas abiertas el 15 de septiembre a las 18.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe.

El Casademont, explica el club "ha priorizado la preparación deportiva del equipo y los compromisos internacionales, que han concentrado el calendario de pretemporada"

Noticias relacionadas y más

El acceso gratuito para abonados/as al partido de vuelta de la previa de EuroLeague Women busca "trasladar al pabellón la energía habitual del partido de presentación en un contexto competitivo y europeo". El entrenamiento de puertas abiertas permitirá a la afición "conocer de cerca el trabajo del equipo y acercarse a las jugadoras" antes del inicio de curso.

TEMAS

Tracking Pixel Contents