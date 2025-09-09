La fase previa de la Euroliga será gratuita para abonados y el Casademont hará un entrenamiento a puertas abiertas

La gira del equipo femenino de Casademont Zaragoza en Corea del Sur y la previa de clasificación para la EuroLeague Women han dejado "sin espacio en el calendario" de septiembre para la celebración del tradicional partido de presentación. Como compensación a su afición abonada, el club habilitará acceso gratuito (abono club y abono femenino) al partido de vuelta de la eliminatoria europea en Zaragoza y organizará un entrenamiento de puertas abiertas el 15 de septiembre a las 18.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe.

El Casademont, explica el club "ha priorizado la preparación deportiva del equipo y los compromisos internacionales, que han concentrado el calendario de pretemporada"

El acceso gratuito para abonados/as al partido de vuelta de la previa de EuroLeague Women busca "trasladar al pabellón la energía habitual del partido de presentación en un contexto competitivo y europeo". El entrenamiento de puertas abiertas permitirá a la afición "conocer de cerca el trabajo del equipo y acercarse a las jugadoras" antes del inicio de curso.