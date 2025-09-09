La previa del Casademont Zaragoza-Valencia: Un rival de altura para coger sensaciones

El Casademont Zaragoza sigue preparando la nueva temporada y afronta este miércoles (19.00 horas) su segundo test de pretemporada con la disputa del ya tradicional Memorial Pepe Lanzuela frente al Valencia Basket en el Pabellón de los Planos (Teruel). Los de Jesús Ramírez cayeron el pasado domingo en el encuentro inicial de la preparación ante el Tenerife (73-85) y este duelo tiene que servir para que los jugadores se sigan adaptando al juego que les pide el entrenador.

Para ese encuentro contra el equipo insular, Ramírez recuperó a la mayor parte de sus efectivos, aunque Bell-Haynes no contó con minutos en el partido, pero lo más previsible es que tras haber descansado pueda disputar sus primeros minutos bajó las órdenes del técnico catalán y el jugador que también puede debutar será Santi Yusta, ya que el capitán se ha incorporado con el equipo después de su participación en el Eurobasket. La única baja segura para este duelo será Marco Spissu, que pese a que Italia ha caído eliminado del torneo, no ha vuelto todavía a los entrenamientos.

Pese a que el Casademont solo lleva un partido con Ramírez en el banquillo, ese amistoso dejo visos prometedores sobre lo que puede ser el equipo aragonés esta temporada. Se vio a un equipo más físico con Stephens y Robinson predominando en ese aspecto, y tanto Joaquín Rodríguez como Stevenson mostraron sus armas desde el tiro exterior, ambos fueron de lo mejor del equipo en este encuentro inicial. Eso sí, faltaban dos piezas importantísimas de este conjunto como son Bell-Haynes y Santi Yusta, que se les presupone como los líderes de la plantilla y cuando empiecen a tener minutos su presencia en la cancha debería subir el nivel, respecto a las primeras impresiones del conjunto aragonés.

Por su parte, el Valencia Basket también cayó en su estreno de la pretemporada contra el UCAM Murcia (92-85), aunque Pedro Martínez, entrenador del equipo, solo pudo contar con ocho jugadores de la primera plantilla y para cuatro de ellos (Kameron Taylor, Omari Moore, Neal Sako e Isaac Nogués-González) fue su debut con la camiseta taronja. Por lo que el técnico del conjunto valenciano no dispuso de sus efectivos más importantes para el primer duelo de su preparación.

La mejor noticia para Pedro Martínez es que los internacionales españoles (Josep Puerto, el aragonés Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima) ya están de vuelta en los entrenamientos después de su participación en el Eurobasket. Aunque tendrá dos bajas aseguradas, debido a que Darius Thompson no se ha reincorporado con el equipo después de la eliminación de Italia y Nate Reuvers no está recuperado al 100% de sus molestias en el tobillo.

Debido a las bajas con las que cuenta, el entrenador del conjunto valenciano vuelve a llevarse a cuatro jugadores de la cantera para este encuentro (Jorge Carot, Álex Blanco, Tomas Talcis y Valerio-Bodon) que ya tuvieron minutos en el primer duelo de la pretemporada.