La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: Un león sin colmillos (80-98)

El Casademont Zaragoza se vio muy superado por un Valencia Basket que demostró que está muy por encima de los aragoneses en todos los aspectos (80-98). Lo más preocupante del encuentro no fue la derrota en sí, fue el poco colmillo que demostró en ataque el equipo de Jesús Ramírez, excepto en el último cuarto, con una falta de claridad que provocó que los de Pedro Martínez estuviesen muy cómodos durante todo el duelo. El aspecto más positivo fue el nivel de Devin Robinson que con 16 puntos en su haber fue el único jugador del conjunto rojillo con soltura en la fase ofensiva. Lo que se espera que se quede en un susto es la posible lesión de Joel Soriano, el pívot se tuvo que retirar al final del segundo cuarto por una mala caída sobre su pie izquierdo y no volvió a saltar a la cancha.

El conjunto aragonés empezó entonado en la faceta ofensiva con un Sadik Emir Kabaca que anotó 4 puntos con suma facilidad, pero los triples del Valencia Basket y su juego vertiginoso mermaron a un Casademont que fue incapaz de sumar en casi 3 minutos de primer cuarto. Esta falta de colmillo permitió a los valencianos establecer un parcial de 0-16 que comenzaba a ser sonrojante. Entre Robinson y Soriano arreglaron la papeleta desde la zona encestando 7 puntos para recortar la distancia a +11 para los valencianos.

El equipo no se reactivó después de este parón y aún tenía más problemas para construir y finalizar las jugadas, aunque lo único positivo fue que al Valencia también le costaba horrores aumentar su ventaja. Ese shock de los aragoneses se solucionó después de que volviese a aparecer Robinson para conseguir recortar esa desventaja a solo 6 puntos, a falta de cuatro minutos para el descanso. Pero el conjunto taronja mostró la calidad exterior que tiene y con varios triples consecutivos pusieron una diferencia en el marcador de +17, la máxima hasta el momento en el partido, que Yusta acabó recortando con dos tiros libres al final del cuarto.

Los de Jesús Ramírez salieron totalmente dormidos del paso por vestuarios y el Valencia lo aprovechó de la mejor manera poniendo un parcial de 0-10 en poco más de un minuto, lo que estableció una ventaja para los taronjas de +25. Esta tremenda diferencia parecía que despertó al Casademont que a través de un mejor juego colectivo redujo la distancia en el marcador, pero todo era una ilusión y de nuevo el ataque imparable de los de Pedro Martínez hizo mella en los aragoneses y establecieron una diferencia de 21 puntos a favor suyo antes del último cuarto del encuentro.

Los últimos diez minutos carecían un poco de sentido por la ventaja que tenía el Valencia en el marcador, pero el Casademont salió con hambre y por fin conseguía anotar con facilidad e hilar buenas jugadas en ataque. Aunque los de Pedro Martínez tampoco bajaron el pistón y mantenían esa diferencia en el marcador. En este tramo todos los jugadores del conjunto aragonés estuvieron inspirados, pero el que más destacó fue un Lucas Langarita, que sin apenas contar con participación en este encuentro, anotó 8 puntos de manera casi consecutiva. Pese al buen nivel ofensivo y sumar 34 puntos en este último cuarto, la diferencia en el electrónico apenas se redujo y el Casademont sufre la segunda derrota en esta pretemporada tras caer anteriormente ante el Tenerife.

-Ficha Técnica

CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (4), Erik Stevenson (10), Miguel González (6), Sadik Emir Kabaca (9), Bojan Dubljevic (7) -quinteto inicial- Devin Robinson (16), Joel Soriano (2), Joaquín Rodríguez (7), Dj Stephens (4), Yusta (7), Langarita (8) y Jaime Fernández (-).

VALENCIA BASKET: Omari Moore (13), López-Arostegui (10), Taylor (11), Costello (12), Sako (9) -quinteto inicial- De Larrea (17), Badio (7), Puerto (10), Sima (-), Pradilla (6), Nogués (-) y Carot (3).

PARCIALES: 12-23, 15-19, 19-26 y 34-31.

ÁRBITROS: Carlos Peruga – Javier Torres – Roberto Lucas. No hubo expulsiones en el partido.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Pabellón Los Planos (Teruel).