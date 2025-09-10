Mariona da las gracias por el apoyo tras la muerte de su padre: "Por las facilidades, por la comprensión, por entender mis tiempos y sobre todo por el apoyo"

"Muchas gracias. Al club por todo lo que me habéis ayudado. Por las facilidades, por la comprensión, por entender mis tiempos y sobre todo por el apoyo que he sentido y que sigo sintiendo. Y a todos los mensajes que he ido recibiendo. Muchas gracias de mi parte y mi familia", escribía Mariona en sus redes sociales este miércoles para agradecer al club y a los aficionados por sus mensajes de apoyo lamentando su pérdida. El club zaragozano comunicó el fallecimiento del padre de la jugadora, que ya tuvo que volver a España a mitad de la Park Shin-ja Cup por "problemas personales".

La catalana recibe con los brazos abiertos todo el cariño recibido por los aficionados del equipo rojillo, para los que Mariona es la mejor jugadora de su historia.