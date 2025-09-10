Casademont Zaragoza
Mariona da las gracias por el apoyo tras la muerte de su padre: "Por las facilidades, por la comprensión, por entender mis tiempos y sobre todo por el apoyo"
La jugadora del Casademont ha publicado en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento hacia el club y sus seguidores
"Muchas gracias. Al club por todo lo que me habéis ayudado. Por las facilidades, por la comprensión, por entender mis tiempos y sobre todo por el apoyo que he sentido y que sigo sintiendo. Y a todos los mensajes que he ido recibiendo. Muchas gracias de mi parte y mi familia", escribía Mariona en sus redes sociales este miércoles para agradecer al club y a los aficionados por sus mensajes de apoyo lamentando su pérdida. El club zaragozano comunicó el fallecimiento del padre de la jugadora, que ya tuvo que volver a España a mitad de la Park Shin-ja Cup por "problemas personales".
La catalana recibe con los brazos abiertos todo el cariño recibido por los aficionados del equipo rojillo, para los que Mariona es la mejor jugadora de su historia.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley
- Bakis no sale de la rampa de salida
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura