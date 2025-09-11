El Casademont Zaragoza ya conoce a su rival para la semifinal de la Supercopa Endesa. El conjunto rojillo se enfrentará al Hozono Global Jairis el 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Huesca. El equipo aragonés participa en la competición como actual subcampeón de Liga y el club de Alcantarilla llega como vigente campeón de Copa de la Reina, celebrada el pasado marzo en Zaragoza.

El otro enfrentamiento se disputará entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket. Los equipos que consigan la victoria jugarán la final el domingo para alzarse con el título. Estas fases del torneo se podrán seguir a través de Teledeporte.