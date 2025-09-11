El Casademont Zaragoza realiza la ofrenda a la Virgen del Pilar y visita el ayuntamiento

Las secciones masculina y femenina del Casademont Zaragoza han realizado la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar en la que Helena Oma y Jaime Fernández, como representantes del club aragonés, fueron los encargados de entregar las flores a la virgen en la catedral. Además, la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha recibido al equipo en el ayuntamiento. Chueca ha deseado suerte a todos los jugadores, jugadoras, directiva y cuadros técnicos, para alcanzar los objetivos en esta nueva campaña y ha recordado la relevancia social de este deporte en la ciudad y por servir de referencia a tantos niños y niñas.

En el ayuntamiento de Zaragoza han tomado la palabra Santi Yusta y Nerea Hermosa. "Este año volveremos a competir en España y en Europa, lo haremos con alegría y con rigor para cuidar los detalles que definen a la sociedad zaragozana. Queremos que gane quien gane, la gente reconozca en nosotras un estilo de Zaragoza. En resumen, la rasmia", dice. Hermosa. El capitán de la sección masculina le ha cogido el relevo en el estrado y comenta que "sabemos lo que significa el pabellón lleno, el cierzo más fuerte se queda en nada con comparado con la animación de nuestra gente cuando el partido se pone cuesta arriba. No podemos garantizar todas las victorias, pero no nos guardaremos nada en la cancha". Yusta ha querido acabar su comparecencia con las siguientes palabras: "Cuando jugamos en España o en Europa nos preguntan por la ciudad y por su gente. A nosotros nos gusta responder con hechos, con la seriedad con la que trabajamos, con el carácter con el que competimos y con el respeto que representamos al club y a la afición".