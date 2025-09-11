Joel Soriano: "Queremos que el Casademont aspire más alto este año"

Los nuevos fichajes del Casademont están ya todos en Zaragoza y este jueves Joel Soriano ha sido presentado como jugador del conjunto rojillo. El pívot dominicano tiene muy claro que a lo que ha venido al club aragonés. "Lo que he hecho en Valencia lo que quiero hacer también aquí y ojalá podamos aspirar más alto este año. No me quiero centrar en objetivos personales, en lo único en lo que estoy pensando es en ganar y todo lo que esté en mi mano para conseguirlo, lo voy a hacer", afirma.

En su estreno como jugador del Casademont Zaragoza frente al Valencia Basket en el segundo amistoso de pretemporada y el pívot sufrió una mala caída sobre su pie izquierdo que le hizo retirarse del encuentro antes de acabar el segundo cuarto. "Me encuentro bien, solo es un esguince en el tobillo porque pise sobre el pie del rival y se me dobló. Ahora tendré que estar una semana descansando", confirma el interior.

Soriano estuvo la pasada temporada en el Valencia Basket y entre las diferencias del baloncesto americano y europeo asevera que "el estilo de la ACB es mucho más rápido y hay que estar mucho más atento a los detalles que en el americano, la verdad es que me gusta mucho más la forma de jugar que hay en España". Tras sus primeros entrenamientos ha podido conversar con Jesús Ramírez sobre el rol que va a tener el equipo. "En defensa me pide que tenga mucha presencia en la pintura ya sea cogiendo rebotes o bloqueando los tiros y en la faceta ofensiva no me ha pedido nada diferente a lo que ya estoy acostumbrado o hecho en otros equipos", comenta.

La mayor parte de la plantilla y el entrenador son recién llegados al club y estos duelos de pretemporada deben servir para que todos se adapten antes del inicio de la ACB. "Somos un equipo nuevo y estamos cogiendo el ritmo durante estos partidos y el estilo de juego que nos pide el entrenador. También los que hemos estado con las selecciones nos hemos incorporado más tarde a los entrenamientos y nos estamos adaptando. Tras estos partidos sabemos que tenemos que mejorar, pero nos hemos enfrentado contra dos equipos muy fuertes y ahora lo que debemos hacer es seguir trabajando para mejorar en el juego colectivo", afirma el pívot.

Jesús Ramírez ya les ha transmitido a los jugadores cómo quiere que juegue el equipo y en lo que tiene que mejorar durante esta pretemporada. "Queremos ser un equipo que juegue rápido para generar tiros liberados tanto en la pintura como desde fuera y presionar de forma constante la pelota cuando estemos en fase defensiva. Ahora estamos mucho más enfocados en mejorar en defensa. Nosotros somos conscientes de que con tiempo vamos a mejorar lo suficiente para llegar en la mejor forma posible a octubre", concluye.