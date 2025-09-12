El Casademont se enfrenta al Real Madrid en Segovia

El Casademont Zaragoza se medirá ante el Real Madrid este sábado (19.00 horas) en el Trofeo de Baloncesto Segovia Ciudad Europea del Deporte en el pabellón Pedro Delgado (Segovia). El conjunto rojillo carga a sus espaldas dos derrotas en su pretemporada. A pesar de las caídas ante el Valencia Basket y La Laguna Tenerife, el equipo ha mostrado algunas pinceladas respecto a lo que es capaz de conseguir, especialmente con jugadores como Devin Robinson, que está despuntando dentro del grupo. Este partido es una gran oportunidad para seguir ajustando el juego y ver hasta qué punto pueden competir.

El Casademont intentará plantar cara a uno de los favoritos de la temporada, con especial atención en cómo frenar el dominio bajo los aros de jugadores como Tavares, que ha sido una constante amenaza en defensa y rebote. El conjunto aragonés deberá estar muy atento a las transiciones rápidas del equipo de la capital y tener una gran capacidad defensiva para evitar que se haga con el control del ritmo del partido. Además, cuenta con la ausencia de Joel Soriano, que tras una mala caída en el último partido confirmó que sufre un esguince del tobillo izquierdo que le mantendrá una semana de baja.

Con la proximidad del inicio de la Liga Endesa, este partido servirá para que los jugadores busquen ganarse un puesto en el quinteto titular a través de su actuación, ya que este tipo de enfrentamientos de alto nivel son los que sirven como prueba para que un equipo sea consciente de sus fallos y fortalezas y pueda hacer un buen papel en la temporada.