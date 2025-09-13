La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid: Un Casademont inocuo

Tercer partido de pretemporada del Casademont Zaragoza y tercera derrota (62-94). Jesús Ramírez no está encontrando la fórmula para hacer funcionar a sus jugadores y ante el Real Madrid se vio a un conjunto aragonés excesivamente superado por el rival. Lo más preocupante de lo que va de preparación es que es un equipo totalmente inofensivo cuando tiene el balón en sus manos. Al igual que contra el Valencia, se produjo otro atasco durante un tramo largo del encuentro que hizo que los de Sergio Scariolo se llevasen la victoria sin mucho esfuerzo.

A este mal hacer en ataque también se le añade que en defensa no está siendo un equipo consistente, pese a tener permutas claras de ser agresivos, no fuerzan a los rivales a realizar malos lanzamientos y se carga muy rápido de faltas, lo que provoca que los contrincantes sumen con bastante facilidad, ya sea desde el tiro libre o con una canasta en juego, viendo que tenían las de ganar en todo momento.

El Casademont volvió a empezar exactamente igual que en su anterior duelo de pretemporada ante el Valencia Basket. Miguel González anotó 4 puntos con celeridad y el conjunto rojillo estaba moviendo la pelota rápido en ataque para encontrar los mejores tiros, pero se produjo de nuevo un shock en ataque y el Real Madrid lo aprovechó. Los de Jesús Ramírez estuvieron casi cinco minutos sin anotar una canasta y el equipo madrileño puso un parcial de 0-13, que parece hasta poco con la poca claridad de los aragoneses en fase ofensiva. Robinson y Stephens fueron los encargados de romper la maldición y pese al pésimo cuarto, la mejor noticia fue irse solo con 9 de desventaja.

El parón no le sentó nada bien a los de Jesús Ramírez y durante los primeros tres minutos del cuarto veían la canasta muy pequeña porque volvían a ser incapaces de sumar. Pero el conjunto aragonés se encontró consigo mismo y el juego ofensivo fue como en ese pequeño primer tramo del primer cuarto en el que encontraban tiros liberados. Aunque, el Real Madrid iba engordando poco a poco su ventaja y dos triples de Sergio Llull pusieron la máxima ventaja de 21 puntos para los de Scariolo y pese a la mejora en ataque, en defensa seguía costando horrores frenar al equipo blanco.

El paso por vestuarios sí que le sirvió a Jesús Ramírez para cambiar la cara a su equipo y en menos de un minuto anotaron 5 puntos para reducir esa desventaja en el marcador, pero la calidad del Real Madrid salió a relucir y sin mucho esfuerzo pusieron un 8-0 de parcial. El dúo Kabaca-Stevenson se encargó de liderar el ataque para intentar acercarse en el marcador y que la victoria no se volviese un imposible para el Casademont. Hasta que el conjunto blanco dijo basta y decidió arrollar a los aragoneses con otro parcial, esta vez, de 11-0 y dejar claro que los últimos 10 minutos no iban a tener mucha más historia.

El último cuarto estaba totalmente sentenciado a favor del Real Madrid, pero el conjunto blanco no bajó la marcha en ningún momento y se llegó a poner con 35 puntos de ventaja sobre un Casademont que ya ni de corazón podía tirar para qué la diferencia en el marcador fuese tan sangrante. Yusta, Bell-Haynes y Joaquín tiraron del equipo, pero ni aun así redujeron mucho más allá la diferencia en el electrónico, que acabó siendo de +32 para los de Sergio Scariolo.

Los tres primeros rivales de la pretemporada eran de los más difíciles que había en el panoroma nacional (Tenerife, Valencia y Real Madrid), pero ahora toca ver una sustancial mejora del Casademont ante equipos teóricamente peores que los mencionados anteriormente y que compiten por los mismos objetivos, con el Surne Bilbao Basket como el rival más próximo en esta preparación, el 17 de septiembre en Ejea de los Caballeros.