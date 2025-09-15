Muchas ganas de Casademont Zaragoza

Hay ganas de Casademont Zaragoza. Unas 2.100 personas acudieron este lunes, una tarde de lunes laborable y escolar, a presenciar el entrenamiento del equipo de Carlos Cantero. Muchos de ellos, niños y niñas con las camisetas de sus jugadoras favoritas. A falta de partido de presentación por la gira asiática y la inminencia de la previa de la Euroliga, el Casademont Zaragoza femenino quiso presentarse ante sus aficionados de esta manera y resultó todo un éxito.

«Tenemos un montón de ganas, somos abonadas desde hace tiempo, los peques desde que nacieron, y tenemos muchas ganas de ver a las viejas glorias y a las nuevas que van a empezar este año», indicaba Alicia nada más entrar. «La que más ilusión me hace quizá sea Vorackova porque ya me gustaba en Praga, pero también a Leite tengo ganas de verla por aquí, Bankolé me ha parecido muy buena, no tenía tantas sensaciones suyas. Creo que el grupo es bueno. Lo que tenga que venir que venga pero el equipo está bien», señalaba Guillermo.

«Después de las vacaciones ya hay ganas de ver baloncesto femenino», añadía Goyo, que todavía no ha estudiado bien a los nuevos fichajes pero es optimista para la temporada. «Nos tendremos que poner al día, pero creo que este año va a ser bueno también para el baloncesto femenino». Los gustos varían entre los más pequeños. A Hugo le gustan «Vorackova, Mariona y Helena Pueyo», mientras que Valeria tiene claro que su favorita es «Laia, la primera», incluso por encima de los nuevos fichajes, y Martina tiene «muchas ganas de ver a Fingall». Valeria espera de esta temporada «ganar y que disfruten» y Martina ve posible «que ganen muchos títulos».

La apertura de puertas estaba anunciada a las 17.45 y desde antes había ya filas en la entrada habilitada para coger sitio y no perderse detalle desde las 18.00 horas. Fue un día especial tanto para el público como para las jugadoras, que no tienen costumbre de recibir ánimos y aplausos en el trabajo diario. En apenas un cuarto de hora las más de 2.000 personas asistentes ocuparon toda la grada lateral aguardando expectantes. A la hora señalada se hizo el silencio, empezaron a sonar latidos por megafonía y la clásica Gasolina para recibir a las jugadoras.

David Aso, speaker habitual del club, procedió a presentarlas a todas, los decibelios subieron con Mariona Ortiz y Pueyo. La capitana entrenó con una camiseta con el 4 a la espalda y el nombre de Pilar Valero. Mariona dio las gracias al público por su asistencia y pidió su apoyo para la temporada. «Os necesitamos como cada año, las jugadoras vienen aquí porque saben lo que se vive en este pabellón. Este año, más y mejor y espero que nos acompañéis», dijo la capitana.

También tomó el micrófono Carlos Cantero para recordar que la conexión con la grada «es siempre el principal objetivo desde que estoy en Zaragoza» y marcó como objetivos para su equipo «ser humildes a pesar de las expectativas y de la ambición. Hay que dar n paso más, seguir creciendo y avanzando». El técnico dirigió el entrenamiento microfonado para que el público pudiera escuchar todas sus indicaciones.

La sesión fue un entrenamiento normal en una semana de Euroliga, con su calentamiento, similar al de los partidos, su parte más física para la activación de las jugadoras y situaciones de cinco contra cinco en las que no participó Nerea Hermosa, todavía en plena recuperación de su lesión de rodilla. La única ausencia de la tarde fue la de Carla Leite, todavía disputando los playoffs de la WNBA.

La tarde no terminó cuando lo indicó Carlos Cantero, porque ahí llegó el momento más esperado por muchos, especialmente los pequeños de la casa, la caza del autógrafo y la foto con sus jugadoras favoritas. En uno de los fondos se habilitó una larga mesa para que se sentaran las jugadoras y fueran desfilando los aficionados hasta lograr su objetivo.