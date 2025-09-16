El Casademont en busca de su primer triunfo de pretemporada frente al Surne Bilbao Basket

El Casademont Zaragoza se medirá este miércoles al Surne Bilbao Basket en su cuarto partido de pretemporada a las 19.00 horas en el pabellón polideportivo de Ejea de los Caballeros. Es una oportunidad para que los de Jesús Ramírez empiecen a mostrar señales de evolución y aprendizaje y así, poder recuperar la confianza tras el mal comienzo de su preparación para la temporada.

Hasta ahora, el conjunto rojillo ha caído de forma clara en sus tres primeros amistosos frente a rivales de alto nivel como La Laguna Tenerife, Valencia Basket y Real Madrid. Más allá de las derrotas, lo preocupante está siendo la imagen ofrecida por el equipo, especialmente en los dos lados de la pista, donde todavía no se ha visto ni solidez defensiva ni continuidad ofensiva. Ramírez tiene por delante una tarea compleja en este proceso de construcción. El técnico catalán cuenta con pocas semanas más antes del debut oficial en la ACB, previsto para el 5 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe ante el Baskonia. El margen de error es mínimo y el tiempo, escaso.

Los números no provocan emoción sino preocupación, en los doce cuartos disputados, el Casademont solo ha ganado dos, y ha superado los 20 puntos en tres. La estrategia ofensiva, está marcada por la falta de claridad y de continuidad con muchas pérdidas, dificultades en la circulación de balón y tiempos prolongados sin anotar. En defensa, la situación no es mucho mejor, con la falta de intensidad y errores en la contención del uno contra uno el equipo está perdiendo muchos puntos en los encuentros.

El calendario ahora da un pequeño respiro al Casademont Zaragoza, que tiene por delante tres partidos (Bilbao Basket, San Pablo Burgos y Benfica) ante rivales teóricamente de menor nivel que los ya enfrentados. El partido servirá no sólo para medir la evolución táctica y física del equipo, sino también como escaparate para que las nuevas incorporaciones sigan cogiendo ritmo. El técnico deberá trabajar especialmente en la mejora de la eficiencia ofensiva, la reducción de pérdidas y una mayor implicación en tareas defensivas por parte de todo el grupo.