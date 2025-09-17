El Casademont se juega la clasificación a la Euroliga

El Casademont Zaragoza se enfrentará al Zabiny Brno de República Checa este jueves a las 18.00 horas. Un reto decisivo en su camino hacia la clasificación para la Euroliga Femenina. El doble enfrentamiento, un partido de ida y otro de vuelta, pondrá a prueba a un equipo que, tras superar una eliminatoria más accesible en la temporada pasada, ahora tiene por delante una tarea mucho más complicada.

El primer encuentro tendrá lugar en Brno (República Checa), el equipo rojillo volará este miércoles para empezar la preparación física e intensa antes del partido. El conjunto checo es un rival más duro y preparado en comparación con los que se midió el Casademont la pasada temporada, la eliminatoria la disputó frente al CS Phoenix Constanta obteniendo dos victorias claras, como visitantes (57-75) y local (71-52).

El enfrentamiento contra las checas no solo será una batalla por la clasificación a la Euroliga, sino también una prueba para comprobar el estado de forma y cohesión del equipo. A pesar de la dificultad del reto, las jugadoras del Casademont confían en sus posibilidades. Helena Pueyo reconoció que el partido se prevé muy físico y complicado, pero aseguró que el equipo está bien preparado y con muchas ganas de darlo todo en la cancha. Además, la reciente gira por Corea del Sur ha sido clave para mejorar su juego colectivo, reforzando la unión y el trabajo en equipo. Aunque el conjunto aragonés sigue sin poder incluir en la convocatoria a Nerea Hermosa, que sigue recuperándose de la lesión, y Carla Leite, que todavía está disputando la WNBA junto a las Valkyries tras clasificarse para los playoffs.

El partido de ida, por lo tanto, se percibe como un punto de inflexión en el camino hacia la Euroliga. Para el Casademont Zaragoza, obtener un buen resultado en Brno sería clave para afrontar el partido de vuelta con la confianza necesaria, especialmente si logran llevarse la victoria y poner el marcador a su favor. La eliminatoria finalizará la próxima semana, cuando el conjunto rojillo reciba al Zabiny Brno en el Pabellón Príncipe Felipe el miércoles 24 de septiembre a las 20.00 horas. Un partido de vuelta que promete ser una auténtica prueba, donde las jugadoras del Casademont deberán sellar su pase a la fase de grupos de la Euroliga Femenina.