La crónica del Casademont Zaragoza-Bilbao Basket: el equipo cambia la cara y se lleva el primer triunfo (94-88)

Nada que ver con los tres partidos anteriores. El Casademont Zaragoza no solo mostró una imagen mucho mejor ante el Bilbao Basket sino que tuvo hasta tiempo de empezar a disfrutar jugando para llevarse la primera victoria de la pretemporada (94-88). Con una rotación más corta, sin Soriano todavía disponible y Joaquín inédito en el banquillo, Jesús Ramírez movió sus piezas de otra manera para hacer a su equipo más competitivo y mucho más entretenido de ver. Dubljevic fue el cinco de referencia con Kabaca y Robinson de escuderos y, por fuera, Stevenson, Yusta y González brillaron por momentos.

Con los errores y despistes propios de un duelo de pretemporada, pudo verse a un Casademont Zaragoza mucho más centrado y seguro de lo que hacía, moviendo mucho más y mejor el balón y encontrando el acierto, sobre todo desde lejos en un primer cuarto muy productivo. Solo las distracciones atrás impidieron al conjunto aragonés cerrar el primer parcial con una sustanciosa ventaja (29-23), pero ya pudieron verse cosas interesantes de Stevenson, Robinson y una versión bastante mejorada de Bell-Haynes.

Esta vez Jesús Ramírez espació más sus rotaciones, acortando así el número de jugadores utilizados. Jaime Fernández no apareció hasta el final del segundo cuarto, lo que llevó a Kabaca al cinco, y Joaquín Rodríguez se quedó inédito en la primera parte. Lucas jugó dos minutos y Jaime, siete. El Casademont, en un intercambio de golpes, mantuvo la ventaja al descanso (49-46) con muy buenos minutos de Miguel González y Santi Yusta.

La segunda parte comenzó con el mismo guion y buenas acciones defensivas de Stephens, pero se frenó la anotación de ambos y el avance de los minutos dio paso a un Casademont con menos ideas en ataque, menos acierto y menos fortaleza defensiva. Circunstancia que aprovechó el Bilbao para darle la vuelta al marcador y tomar una buena ventaja (64-74).

El impulso defensivo de DJ Stephens dio otro aire al equipo en la recta final, que encontró así, a la carrera, la manera de recortar la distancia y darle la vuelta al marcador. Los triples de Yusta, la dirección de Spissu y un mayor acierto final que su rival acabaron dando el triunfo al Casademont Zaragoza ante un pabellón casi lleno en Ejea de los Caballeros. El equipo aragonés volverá a la acción el domingo frente al San Pablo Burgos.