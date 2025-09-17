CASADEMONT ZARAGOZA
La crónica del Casademont Zaragoza-Bilbao Basket: el equipo cambia la cara y se lleva el primer triunfo (94-88)
Robinson y Yusta, con 19 puntos, y Stevenson con 16 lideran la victoria ante el Bilbao en Ejea de los Caballeros
Nada que ver con los tres partidos anteriores. El Casademont Zaragoza no solo mostró una imagen mucho mejor ante el Bilbao Basket sino que tuvo hasta tiempo de empezar a disfrutar jugando para llevarse la primera victoria de la pretemporada (94-88). Con una rotación más corta, sin Soriano todavía disponible y Joaquín inédito en el banquillo, Jesús Ramírez movió sus piezas de otra manera para hacer a su equipo más competitivo y mucho más entretenido de ver. Dubljevic fue el cinco de referencia con Kabaca y Robinson de escuderos y, por fuera, Stevenson, Yusta y González brillaron por momentos.
Con los errores y despistes propios de un duelo de pretemporada, pudo verse a un Casademont Zaragoza mucho más centrado y seguro de lo que hacía, moviendo mucho más y mejor el balón y encontrando el acierto, sobre todo desde lejos en un primer cuarto muy productivo. Solo las distracciones atrás impidieron al conjunto aragonés cerrar el primer parcial con una sustanciosa ventaja (29-23), pero ya pudieron verse cosas interesantes de Stevenson, Robinson y una versión bastante mejorada de Bell-Haynes.
Esta vez Jesús Ramírez espació más sus rotaciones, acortando así el número de jugadores utilizados. Jaime Fernández no apareció hasta el final del segundo cuarto, lo que llevó a Kabaca al cinco, y Joaquín Rodríguez se quedó inédito en la primera parte. Lucas jugó dos minutos y Jaime, siete. El Casademont, en un intercambio de golpes, mantuvo la ventaja al descanso (49-46) con muy buenos minutos de Miguel González y Santi Yusta.
La segunda parte comenzó con el mismo guion y buenas acciones defensivas de Stephens, pero se frenó la anotación de ambos y el avance de los minutos dio paso a un Casademont con menos ideas en ataque, menos acierto y menos fortaleza defensiva. Circunstancia que aprovechó el Bilbao para darle la vuelta al marcador y tomar una buena ventaja (64-74).
El impulso defensivo de DJ Stephens dio otro aire al equipo en la recta final, que encontró así, a la carrera, la manera de recortar la distancia y darle la vuelta al marcador. Los triples de Yusta, la dirección de Spissu y un mayor acierto final que su rival acabaron dando el triunfo al Casademont Zaragoza ante un pabellón casi lleno en Ejea de los Caballeros. El equipo aragonés volverá a la acción el domingo frente al San Pablo Burgos.
FICHA TÉCNICA
CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (8), Erik Stevenson (16), DJStephens (4), Devin Robinson (19), Bojan Dubljevic (8) -cinco inicial-, Marco Spissu (4), Santi Yusta (19), Lucas Langarita, Joaquín Rodríguez, Sadik Kabaca (5), Jaime Fernández (1).
BILBAO BASKET: Petrasek (14), Errasti (1), Frey (4), Hilliard (14), Hlinason (4), Sylla (10), Pantzar (14), Font (11), Jaworski (12), Kramplej (2) y Zecevic (2).
PARCIALES: 29-23, 20-23,, 15-28 y 30-14.
ELIMINADOS: No hubo.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón municipal de Ejea de los Caballeros con la grada casi llena.
