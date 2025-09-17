Jesús Ramírez: "Los tres primeros rivales fueron petición mía. Nos han marcado que estamos lejos de ser el equipo que queremos ser"

¿Qué tal las primeras semanas de trabajo?

Muy bien, estoy muy bien, muy metido, muy consciente de dónde estamos y siguiendo con el plan, que es un plan en algún momento difícil de entender porque hay muchas exigencias del primer día, pero es lo que lo que pedí y estamos donde donde creía que que íbamos a estar. O sea, bien, bien.

Tiene un nuevo cuerpo técnico, ¿cómo está siendo el trabajo con Gonzalo García de Vitoria y Rodrigo San Miguel?

Muy bien, muy bien. Estamos conociéndonos porque obviamente venimos de de de equipos y de baloncesto diferente y de puntos de nuestra carrera diferentes y nos estamos conociendo. Pasamos muchas horas tanto en la pista como en la oficina como en viajes y nos estamos conociendo. Son muy buenas personas, que es importante, y muy buenos profesionales que vamos a tener que entre todos sacar las tareas que un cuerpo técnico de de primer nivel tiene que sacar. Y ahora estamos en ese punto de conocernos, de ver de ver un poco cómo encajamos nuestros roles dentro del cuerpo técnico y ir moviéndonos hacia delante todos juntos.

Por fin puede trabajar con toda la plantilla, aunque con el percance de Joel Soriano. ¿Cómo ha gestionado esas ausencias?

Bueno, pues ha sido ha sido uno de los puntos de la pretemporada que ha supuesto un mayor desafío, porque si haces una línea de las cargas de los jugadores, hay muchas cargas diferentes. Hay muchos jugadores que iban desde el primer día haciendo todos los entrenamientos, que han sido muchos, bastante duros y bastante seguidos. Ha habido otros como Marco (Spissu) que lleva dos entrenamientos, Joel (Soriano) hizo tres antes de hacerse el año con Valencia. O sea, hay muchas líneas diferentes. Hemos intentado no parar el ritmo del equipo, no parar lo que estamos construyendo y a la vez adaptar a los que llegaban de la manera más precisa posible. Empezar a enviarles vídeos, a hablar antes de que llegaran, hacer entrenamientos un poco para que ellos entiendan dónde estábamos y a la vez no parar el ritmo de la construcción. Obviamente ha ha habido más carga táctica cuando hemos estado más jugadores y menos carga táctica cuando hemos cuando hemos sido menos. Y entonces, bueno, pues estamos alineándolo todo para unificar un poco los niveles de los básicos. De los básicos que hemos entrado desde el primer día.

Los tres primeros partidos de la pretemporada fueron contra rivales top, sin la mitad de la plantilla y, sobre todo, sin los dos bases. ¿Pudo sacar muchas conclusiones?

Sí, sí, más o menos eran los que esperábamos. Obviamente, estos tres rivales no es coincidencia, fue mi petición, intentar buscar el máximo nivel posible para marcar nuestra exigencia, marcar cómo queremos hacer las cosas. Y el nivel no debería ser en función del rival. Y estos rivales nos han marcado que estamos lejos de de ser el equipo que queremos ser en cuanto a muchas cosas, pero también ha habido cosas buenas que me han gustado porque entiendo la dificultad de los partidos. No estoy ni decepcionado ni nada por el estilo, ningún adjetivo negativo que pueda poner no lo estoy porque sigue siendo muy difícil estos tres partidos que hemos tenido y con la preparación tan básica que le hemos dado para competir. También dentro de esa dificultad he visto cosas positivas, hemos tenido flashes en los tres partidos de cosas que me gustan y ahora esos flashes hay que extenderlos para que pasen durante todo el partido.

Ahora que ya ha trabajado con todo el grupo, ¿qué valoración hace de la plantilla?

Una valoración todavía muy corta porque con todos hemos entrenado dos días, bueno, con todos no porque Joel estaba fuera, con todos no hemos entrenado mucho. Y al igual que el cuerpo técnico, somos un grupo de personas, de profesionales que se están conociendo, que yo tengo una idea de cómo hacer las cosas, pero aún no te puedo dar una sensación muy clara. La que tengo hoy es buena porque el trabajo del día a día es muy bueno. Luego eso tenemos que trasladarlo a la competición. Pero la la sensación que tengo hoy es buena.

Desde el primer día dijo que su idea es que la defensa es innegociable.

Exacto, exacto. Es mi idea y nuestra idea, del club. Lo que me pidió y para lo que creo que me trajeron y es lo que yo entiendo como baloncesto, es intentar tener esfuerzo en la defensa, tener el campo abierto, todas las posibilidades que tenemos y desde ahí crecer, sacar al otro equipo un poco de de la zona de donde ellos quieren operar contra nosotros y luego poner nuestros detalles ofensivos que creo que tenemos bastante buenos.

"No tenemos un jugador X, un cinco más intimidador, aunque tenemos capacidades para cubrirlo y el equipo tiene que cubrirlo. O sea, Joel no tiene que cubrirlo, ni Dubi, ni Sadiq o quien vaya a jugar esa posición, el equipo tiene que cubrir un poco el no tener eso y potenciar lo que que da no tener eso"

¿Para eso no haría falta un 'cinco' más intimidador?

No, Joel va a cubrir esa parte. Al final cuando veo a mis jugadores, estos son mis jugadores y voy con ellos a muerte, voy a defenderlos a muerte. No tenemos un jugador X, un cinco más intimidador, aunque tenemos capacidades para cubrirlo y el equipo tiene que cubrirlo. O sea, Joel no tiene que cubrirlo, ni Dubi, ni Sadiq o quien vaya a jugar esa posición, el equipo tiene que cubrir un poco el no tener eso y potenciar lo que que da no tener eso, que posiblemente te da más capacidad, te da más dinamismo, te da más rapidez, pues potenciar eso y lo que no tenemos pues cubrirlo. Que no solo va a pasar con la intimidación, va a pasar en otros puntos, pero nos pasa a nosotros y a casi todos los equipos.

¿Qué versión cree que se va a poder ver este año de Dubljevic?

Espero que muy buena, espero que la mejor que pueda ofrecer, está trabajando muy, muy bien. Estamos en pretemporada, no podemos olvidar eso, es muy importante ponerlo en contexto, y estando en este punto que estamos, él es uno de los que ha hecho todos los entrenamientos. Hizo alguno a mitad principio por la mano, si no recuerdo mal, pero el resto los ha hecho todos y los ha hecho muy, muy bien. Entonces, su preparación, su predisposición, su influencia en el equipo, porque es un ejemplo y alguna vez solo lo veis hacer su juego, pero muchos le miran a él cómo hacer las cosas, que está haciendo muy muy bien desde el primer día. Mi intención y mi objetivo es ayudarle a buscar su mejor versión y hacer que sea un jugador tan importante. Él también tiene que dar un poco a los demás de orientación de cómo queremos jugar y lo está intentando hacer al máximo que puede, así que lo veo lo veo muy bien para estar en pretemporada, vamos a ver cuando empecemos a competir, cómo nos puede ayudar y cómo se siente y cómo se ve, pero de momento lo veo muy bien.

Por fuera tiene muchas alternativas, tanta que va a tener que hacer un descarte. ¿Cómo lo va a gestionar?

Bueno, ellos nos lo van a decir. La pista, los entrenamientos, estos partidos sirven para ver quién está cumpliendo con los roles, acercándose a los roles que les estamos pidiendo. Obviamente no lo van a hacer hoy perfecto, pero se acercan y si alguien va un poco más tarde, va a jugar otro y ya se reincorporará cuando esté bien. La pista va a decidir un poco, yo voy a buscar el mejor roster y el mejor quinteto y dentro del mejor quinteto el mejor elemento posible para competir. Entonces, ellos me irán diciendo pues quién está mejor, quién lleva más tiempo, quién no. Espero utilizarlo en positivo, espero utilizarlo para que el equipo tenga un empujón.

Es una decisión que va a estar marcada, sobre todo en la FIBA, por el tema de los cupos.

Sí claro, en Europa hay más restricciones porque tenemos que tener cinco cupos y ahí es lo que es y ya lo sabemos. Tenemos que tener una planificación contando con esto y vamos a seguir el plan, entonces en la FIBA tenemos esa normativa de los cinco, tenemos que cumplirla y no hay más. Pero ya contamos con ello y lo utilizaremos para competir e intentar llegar lo más lejos posible, intentar llegar con un equipo que pueda optar a jugar las fases finales.

¿Qué papel pueden tener Joaquín Rodríguez y Lucas Langarita?

Pues el que se merezcan. Ellos están dentro de ese de ese grupo, bueno, dentro del equipo, dentro de ese grupo de jugadores y hay reglas para todos, hay exigencia para todos. Entonces, no ellos dos, todos tienen necesidad de acercarse a cumplir esas reglas y a cumplir ese nivel de exigencia y están trabajando bien, con altibajos, pero bien y al final ellos mandan. Yo al final voy a intentar ser justo, honesto y siempre en la dirección del equipo, ayudándoles a ellos, intentando estar con ellos cada día para que se acerquen a ese tipo de jugador que vemos en ellos de máximo nivel. Y luego pues su capacidad, su reacción, su día a día va a marcar un poco lo que pase.

Por fuera uno de los llamados a ser importante es Stevenson. Se le han visto detalles en la pretemporada, ¿cree que puede ser ese anotador de referencia?

Sí, sí, espero que sí, ha mostrado flashes, pero está lejos del jugador que quiero que sea y estamos ahí empujando porque bueno, viene de otro basket, está pagando un peaje de adaptación muy normal. Nadie sabe ese peaje cuánto de tiempo va a tardar, porque no lo sabe ni él, ni yo, ni nadie, o sea, depende de cómo lo viva, de cómo entienda, de cómo acepte momentos malos, sobre todo, porque los momentos buenos ya los tiene, ya ha tenido flashes y hay que empujarle para que sea un jugador diferencial, un jugador diferente, un jugador que nos dé otro espacio diferente porque tiene mucha capacidad de de anotar. Tenemos que ponerlo en situación.

Desde fuera todos los rivales alaban la pareja de bases del Casademont. ¿Cómo los ve usted?

Estoy de acuerdo con que es de mucho nivel, tanto Marco como Trae son jugadores de altísimo nivel. Ahora para lo que yo trabajo es para que den ese nivel en nuestro contexto, en el cómo queremos jugar. Y el cómo queremos jugar los dos tienen que tener un esfuerzo defensivo, que lo están teniendo, tienen que tener un punto de liderazgo y de entender qué queremos. Estamos en el proceso, estamos lejos, como es normal, y ese nivel se ve desde fuera y yo veo desde dentro, a mí lo que me interesa es que lo tengan en nuestro contexto. Entonces, si empujan con esas capacidades, obviamente van a ser dos jugadores muy, muy, muy importantes.

"Solo espero llegar sano al inicio de Liga. Eso es lo que más me importa, no tener una lesión, con todos los jugadores con posibilidad de jugar. Creo que hoy estamos un poco por debajo de lo que creo que tenemos que estar y tenemos que trabajar para ponernos al día pronto"

Quedan poco más de dos semanas para empezar la competición, con un inicio muy exigente, ¿el equipo llegará como usted quiere que llegue?

En general soy positivo y creo que sí, creo que sí. No tengo una bola de cristal para decir cómo vamos a estar el 4 de octubre, el día antes del partido. Solo espero llegar sano. Eso es lo que más me importa, no tener una lesión, con todos los jugadores con posibilidad de jugar. Creo que hoy estamos un poco por debajo de lo que creo que tenemos que estar y tenemos que trabajar para ponernos al día pronto. Todo es un proceso, el proceso de llegar a ese día bien. Obviamente ese día no vamos a llegar al 100%, ni Baskonia tampoco, ni Badalona tampoco, ni pocos equipos van a llegar a un pico muy alto. Si alguno llega a ver cómo acaba la temporada, porque la temporada es muy larga. Pero espero llegar a un punto competitivo, competir y ganar ese partido, ese partido con las herramientas y con la oposición que tengamos ese día. Pero bueno, queda mucho y me preocupa dar pasos cada día.

Lo que pasa es que luego cuando empieza la competición hay menos tiempo para trabajar.

Los entrenamientos se reducen, pero el proceso no para. El proceso de crecer y de progresar. Va a haber menos entrenamientos, pero entonces cada partido, cada punto, cada tiro por la mañana antes del entrenamiento, todo eso es proceso de mejora, el proceso de crecer y ahí aparecemos nosotros, el cuerpo técnico, para utilizar todo el potencial que tenemos para empujar y seguir creciendo.

Ha podido trabajar y podrá echar mano de los jugadores del equipo U22, ¿cómo los ha visto?

El sub-22 es un equipo y a la vez un grupo de jugadores muy importantes para el club, que han ayudado muchísimo en pretemporada, lo han hecho muy bien dentro de sus capacidades. Desde Jorge (Serna), el entrenador, al club le damos mucha importancia, los llevo siguiendo muy de cerca y van van a ir entrando en los entrenamientos uno a uno, porque tenemos un roster largo y es un tipo de jugador joven que necesita entrenar. Entonces ahí tenemos que ir seleccionando cuándo vienen, cuándo no, pero lo que está claro es que voy a tener un ojo en todos ellos y a ver cómo progresan como equipo. Vamos a intentar hacer cosas muy parecidas en el sub-22 y en el primer equipo para bueno, ver claramente cómo progresan y espero que primero como equipo ellos lo hagan bien, progresen individualmente, pero como equipo compitan bien, están en una Liga a priori muy chula, de mucho nivel, para ver cómo compiten. Y luego van a ir apareciendo en el primer equipo y van a ir dando ahí pues pinceladas de cómo y cuándo los podemos llamar para que aparezcan en un futuro, también en partidos, ahora más en entrenamientos.