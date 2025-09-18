Carla Leite cae en los 'playoffs' de la WNBA y ya puede incorporarse al Casademont Zaragoza

La primera incursión de Carla Leite en la WNBA ha concluido en la madrugada de este jueves, después de que su equipo, las Valkyries de San Francisco cayeran por un solo punto, 75-74, frente a las Minnesota Lynx en el segundo partido de cuartos de final de los playoffs. Las Golden State de Leite ponen el punto y final así a la temporada de su debut en la máxima competición estadounidense.

De esta manera, la talentosa base francesa ya puede regresar a Europa e incorporarse a su nuevo club, el Casademont Zaragoza. La propia jugadora ha explicado recientemente que en cuanto terminara su participación en la WNBA pasaría por su casa en Francia para recoger algunas cosas y viajar desde allí a la capital aragonesa.

La base no podrá ayudar al equipo en esta eliminatoria previa ante el Zabiny Brno que el Casademont afronta este mismo jueves, tal y como explicó en la previa Carlos Cantero. "No puede jugar. El tránsfer tiene que estar antes del primer partido. Si no, no puedes jugar la eliminatoria. Ojalá venga pronto, porque serán entrenamientos que añadiremos. Aunque haga uno o dos entrenamientos antes de la vuelta, el tránsfer hay que pedirlo antes. Me encantaría que jugara", señaló el técnico. De esta forma, su debut tendrá que esperar, si no hay contratiempos, a la Supercopa de España que se disputará en Huesca el 27 y 28 de septiembre.

Leite, que fue elegida en el puesto número nueve de la primera ronda del Draft de 2024, ha concluido su primera campaña en Estados Unidos con una media de 7,2 puntos, 1,3 rebotes y 2 asistencias por partido y un buen número de 'highlights', de actuaciones brillantes que le han valido el reconocimiento de compañeras, cuerpo técnico y la propia WNBA.

La jugadora gala está llamada a ser una de las grandes estrellas del Casademont Zaragoza y de la Liga Femenina Endesa, puesto que se trata de uno de los talentos jóvenes más prometedores del continente. La temporada pasada se proclamó campeona de la Eurocup y MVP del torneo con el Villeneuve D'Ascq y con una media de 17,6 puntos, 5,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.