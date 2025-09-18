Devin Robinson: "Quiero llegar a jugar la Copa y los playoffs"

Devin Robinson, el último fichaje del Casademont Zaragoza, llega con muchas ganas de aportar al equipo. Aunque el inicio de pretemporada fue complicado, con tres derrotas en los primeros partidos, el jugador estadounidense se mostró satisfecho tras la primera victoria que consiguió el conjunto rojillo. “Me he sentido bien. Hemos perdido los tres primeros partidos, pero para el grupo era importante ganar frente al Bilbao Basket. El equipo llegó con mucha energía, el partido fue duro, pero también sirvió para crecer colectivamente. Estoy contento con la sensación de la victoria”, comentó el ala-pívot.

El jugador estadounidense explicó que el rol que le pide el entrenador no es muy diferente al que desempeñó en sus anteriores equipos: aportar energía, intensidad y experiencia para ayudar al conjunto aragonés a ganar el mayor número de partidos posible. En cuanto a su decisión de fichar por el Casademont Zaragoza, Robinson no dudó a la hora de conocer el proyecto del club, que le convenció desde el primer momento. “Prácticamente mantuve una larga conversación con el entrenador. Me gustó mucho todo lo que me ofrecía y en este punto de mi carrera, fue una decisión fácil venir a Zaragoza”, afirmó.

Jesús Ramírez ha dejado claro que su objetivo es que el Casademont Zaragoza sea un equipo sólido defensivamente y que juegue con más velocidad y fluidez. Robinson comparte esta idea y asegura que el equipo tiene margen de mejora en estas áreas: “El entrenador quiere que el equipo sea capaz de defender y jugar la posesión durante todo el partido”.

A nivel personal, el ala-pívot estadounidense también se mostró optimista. “A nivel personal, aunque ya estuve en la Liga, considero que todavía puedo mejorar mi nivel y, en cuanto al equipo, quiero llegar a jugar la Copa y los playoffs”, concluyó con entusiasmo. Devin Robinson está listo para ser una pieza clave en el Casademont Zaragoza y ayudar al equipo a alcanzar grandes objetivos esta temporada.