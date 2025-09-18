CASADEMONT ZARAGOZA
Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza: Fingall, Mariona y Bankolé y poco más
LA MEJOR
Fingall
Efectiva |5| De lo poco salvable del equipo y con porcentajes normales.
Mariona | 4 |
Creciente. Fue de menos a más durante el partido aunque eso no fue suficiente para el equipo.
Vorackova | 0 |
Desaparecida. La checa estuvo muy lejos de su mejor versión, no dio una a derechas.
Bankolé | 4 |
Reboteadora. Aunque su acierto fue escaso, fue la máxima reboteadora del equipo con 7 capturas.
Hempe | 4 |
Invisible. Poco buscada por el equipo, hizo lo que pudo cuando le llegó algún balón por dentro.
Flores | 2 |
Relevo. Luces y sombras de la base que dio relevos a Mariona Ortiz.
Pueyo | 4 |
Escasa. Sus largas manos para intentar robar balones no fueron suficiente.
Oma | 4 |
Revulsivo. Salió en la segunda parte para intentar dar otro nivel defensivo al equipo.
Gueye | 2 |
Insuficiente. Otra de las que estuvo por debajo de su nivel. No cogió ni un rebote.
Mawuli | 3 |
Reaparecida. La japonesa tuvo sus primeros minutos con el equipo. Se le vio poco y poco efectiva.
Hermosa | - |
Convocada. La vitoriana estuvo en el banquillo pero todavía no está totalmente recuperada de su rodilla.
