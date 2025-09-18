Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza: Fingall, Mariona y Bankolé y poco más

LA MEJOR

Fingall

Efectiva |5| De lo poco salvable del equipo y con porcentajes normales.

Mariona | 4 |

Creciente. Fue de menos a más durante el partido aunque eso no fue suficiente para el equipo.

Vorackova | 0 |

Desaparecida. La checa estuvo muy lejos de su mejor versión, no dio una a derechas.

Bankolé | 4 |

Reboteadora. Aunque su acierto fue escaso, fue la máxima reboteadora del equipo con 7 capturas.

Hempe | 4 |

Invisible. Poco buscada por el equipo, hizo lo que pudo cuando le llegó algún balón por dentro.

Flores | 2 |

Relevo. Luces y sombras de la base que dio relevos a Mariona Ortiz.

Pueyo | 4 |

Escasa. Sus largas manos para intentar robar balones no fueron suficiente.

Oma | 4 |

Revulsivo. Salió en la segunda parte para intentar dar otro nivel defensivo al equipo.

Gueye | 2 |

Insuficiente. Otra de las que estuvo por debajo de su nivel. No cogió ni un rebote.

Mawuli | 3 |

Reaparecida. La japonesa tuvo sus primeros minutos con el equipo. Se le vio poco y poco efectiva.

Hermosa | - |

Convocada. La vitoriana estuvo en el banquillo pero todavía no está totalmente recuperada de su rodilla.