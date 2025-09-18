Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza: Fingall, Mariona y Bankolé y poco más

Nadia Fingall recibe la falta antideportiva de Juskaite en el tramo final del partido de este jueves.

Nadia Fingall recibe la falta antideportiva de Juskaite en el tramo final del partido de este jueves. / FIBA

Raquel Machín

Zaragoza

LA MEJOR

Fingall

Efectiva |5| De lo poco salvable del equipo y con porcentajes normales.

Mariona | 4 |

Creciente. Fue de menos a más durante el partido aunque eso no fue suficiente para el equipo.

Vorackova | 0 |

Desaparecida. La checa estuvo muy lejos de su mejor versión, no dio una a derechas.

Bankolé | 4 |

Reboteadora. Aunque su acierto fue escaso, fue la máxima reboteadora del equipo con 7 capturas.

Hempe | 4 |

Invisible. Poco buscada por el equipo, hizo lo que pudo cuando le llegó algún balón por dentro.

Flores | 2 |

Relevo. Luces y sombras de la base que dio relevos a Mariona Ortiz.

Pueyo | 4 |

Escasa. Sus largas manos para intentar robar balones no fueron suficiente.

Oma | 4 |

Revulsivo. Salió en la segunda parte para intentar dar otro nivel defensivo al equipo.

Gueye | 2 |

Insuficiente. Otra de las que estuvo por debajo de su nivel. No cogió ni un rebote.

Mawuli | 3 |

Reaparecida. La japonesa tuvo sus primeros minutos con el equipo. Se le vio poco y poco efectiva.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

Convocada. La vitoriana estuvo en el banquillo pero todavía no está totalmente recuperada de su rodilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents