El Casademont necesita un hito histórico: remontar 21 puntos

La inesperada y dura derrota en la República Checa deja al Casademont Zaragoza en una situación límite y le obliga a marcar un nuevo hito en su historia, porque nunca hasta ahora ha remontado 21 puntos en una eliminatoria. Es lo que tendrá que hacer el miércoles ante el Brno si quiere disputar la Euroliga tras el 81-60 cosechado el jueves. El Casademont Zaragoza necesitará un partido perfecto para darle la vuelta a la eliminatoria.

No fue la peor derrota del equipo aragonés en la Euroliga. En la temporada 2023-24 cayó por 29 puntos frente al Valencia Basket en la fase regular (85-56) y lo hizo por 23 puntos en el tercer y definitivo partido del playoff ante el Cukurova (86-63), pero sí es la mayor diferencia en un encuentro de eliminatorias.

Aunque por poco. Porque este mismo año, en febrero, el conjunto aragonés sorprendió a propios y extraños con un mal encuentro ante el Tango Bourges en el Play-In de la Euroliga y cayó por un inesperado 55-75 en el Príncipe Felipe. El Casademont lo intentó en Francia, dominó el partido, pero ‘solo’ acabó ganando por 9 puntos (64-73).

Tampoco pudo darle la vuelta el conjunto aragonés en los cuartos de final de la Eurocup de la temporada 2022-23. Tras caer por 16 puntos (84-68) en casa del Villeneuve D’Ascq, la victoria por nueve en casa (65-56) no fue suficiente para acceder a las semifinales. En la Liga Femenina Endesa remontó 9 puntos frente al Estudiantes ese mismo curso. Cayó por 74-65 en Madrid y ganó por 62-47 en casa.

En la eliminatoria frente al Bourges la dificultad era máxima porque la remontada debía producirse lejos de casa. En esta ocasión el Príncipe Felipe tiene que jugar a favor de las aragonesas. El partido estará incluido en el abono de temporada y tanto club como jugadoras ya han empezado a hacer un llamamiento a la afición. «Empezamos la remontada en el tercer cuarto, y la completaremos en el Felipe», escribió la entidad en X.

«Las cuentas salen, si contamos contigo» es el lema elegido para promocionar el encuentro y la capitana del equipo, Mariona Ortiz, se pronunció también a través de las redes sociales. «Golpe duro de realidad. El equipo no estuvo y la autocrítica de después ha sido equivalente a la bofetada recibida. Estamos muy enfadadas con nosotras mismas. Pero como dijo una amiga mía una vez... ¿difícil? Sí, pero... quien no crea, ¡que no venga!», apuntó Mariona.

Lo que tiene que hacer este miércoles ya lo ha hecho en tres ocasiones, ganar un partido de Euroliga por más de 21 puntos. Claro que nunca con la espada de Damocles encima de quedarse fuera a las primeras de cambio si no lo consigue. En la temporada 2023-24, la de su estreno en la máxima categoría, se impuso por 22 puntos al Lublin en Polonia (42-64), superó por 28 puntos al Sepsi (84-47) y logró su máxima diferencia histórica en el torneo en casa frente al Lublin al ganar por 96-49 (+47).

El mayor triunfo aragonés en competición europea data de su campaña en la Eurocup. Entonces se impuso al Grengewald de Luxemburgo por un contundente 102-57, nada menos que 45 puntos de diferencia. No necesitará tantos el miércoles, aunque sí una mejor versión tanto de sí mismo como equipo como de las jugadoras a nivel individual. No podrá contar todavía con Carla Leite, pero son varias las que pueden dar un paso al frente y aportar bastante más de lo que hicieron el jueves. Estará en juego buena parte de la temporada, el primer gran objetivo del año.