Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz: "Estamos muy enfadadas con nosotras mismas"
La jugadora del Casademont se ha mostrado molesta respecto a la actuación del equipo rojillo en el último partido, pero con ilusión y fuerza para afrontar los próximos enfrentamientos
"Golpe duro de realidad. El equipo no estuvo y la autocrítica de después ha sido equivalente a la bofetada recibida. Estamos muy enfadadas con nosotras mismas. Pero como dijo una amiga mía una vez.. difícil? Si, pero.. ¡QUIÉN NO CREA QUE NO VENGA!", escribía Mariona este viernes en sus redes sociales tras la derrota del Casademont Zaragoza frente al Zabiny Brno (81-60).
La catalana ha dirigido estas palabras hacia la afición, mostrando al conjunto rojillo bastante molesto respecto a su actuación en el partido ante el equipo checo en la previa de la Euroliga. Aunque tal y como se muestra en el mensaje, saben que es una situación complicada para el Casademont, pero confían en el trabajo que llevan a sus espaldas y de cara a los próximos enfrentamientos plantean solventar todos los problemas que han encontrado para conseguir la victoria de las aragonesas.
