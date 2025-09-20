Domingo de confirmación. La previa del Burgos-Casademont Zaragoza

La cuarta y penúltima prueba de la pretemporada evalúa la progresión de un Casademont Zaragoza que visita al recién ascendido Burgos (12.30 horas) con la intención de confirmar esa evaluación apuntada frente al Bilbao, ante el que el conjunto aragonés logró la primera victoria del verano tras haber sido atropellado anteriormente por Tenerife, Valencia y Real Madrid.

En realidad, se trata de un test de considerable valor para un Casademont con el ambiente en contra y un par de semanas por delante hasta la batalla con fuego real, en el estreno liguero, en casa frente al Baskonia. Pasar la prueba, a poder ser con nota, reduciría dudas y aumentaría confianza y credibilidad.

Con todos los efectivos a su disposición salvo Soriano, al que se reserva para que su tobillo llegue en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada, Ramírez afronta la cita con la intención de que el equipo llegue al inicio del curso con todo el material listo, el uniforme bien planchado y la lección bien aprendida. Para ello, está por ver si el técnico catalán vuelve a dejar fuera de la rotación a Joaquín, como ya hizo ante el Bilbao, frente al que Langarita apenas contó con un par de minutos. Si aquello fue una declaración de intenciones o no quedará patente este mediodía.

El Burgos, por su parte, afronta la cita después de haber derrotado hace unos días al Granada y tras haber vencido también al Baskonia y al Flamengo, si bien cayó en la final de la Copa de Castilla y León contra el Palencia y contra el Oviedo. Las buenas sensaciones del conjunto de Savignani topan ahora con ese crecimiento de un Casademont que transmite tanta solvencia en determinados puestos, como el de base, como incertidumbre en otros (sobre todo la pintura). Allí, la más que previsible ausencia de Soriano volverá a situar a Kabaca en el 5, posición en la que Dubljevic acapara miradas, expectativas, dudas y esperanzas casi a parte iguales.

El duelo en el Colliseum se las trae. No hay puntos en juego, pero casi. Ambos equipos afrontan la penúltima prueba con la intención de transmitir seguridad y solvencia a los suyos. Los locales, con la inercia positiva provocada por el ascenso a la máxima categoría, apelan a su fortaleza como local (el curso pasado ganó todos sus partidos de la temporada regular como local) para advertir al Casademont que Robinson, de lo mejor del equipo hasta ahora, y los suyos sudarán tinta para salir de Burgos con una victoria que anime a su parroquia y contribuya a hacer más llevadera la larga espera.