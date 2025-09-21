La crónica del San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza: derrota en un partido de dos caras (99-90)

El Casademont Zaragoza cosechó una nueva derrota en su pretemporada al caer en Burgos por 99-90 en un duelo de dos caras y múltiples conclusiones para el cuerpo técnico. El partido tuvo dos partes bien diferenciadas, una primera muy positiva para el Casademont y una segunda en la que el equipo aragonés sufrió bastante al dejar de hacer todo lo que había hecho bien y que debe de servirle de lección. Jesús Ramírez tuvo una rotación más corta. Langarita jugó un minuto y Faye, que completó la convocatoria, ninguno y Kabaca y Joaquín tuvieron un papel menor.

La cosa no empezó nada mal porque, ras lo visto ya frente al Bilbao Basket, el Casademont Zaragoza dio un paso más ante el San Pablo Burgos. Y eso que Jesús Ramírez vio reducida aún más su rotación porque a la baja de Joel Soriano se unió la de Jaime Fernández, también por un esguince de tobillo. Con los roles bien definidos dentro, con los muelles de DJ Stephens guardando las espaldas de Dubljevic, con un Bell-Haynes mucho más parecido a sí mismo, el conjunto aragonés fue dominando poco a poco a su rival y, por extensión, el partido.

El salto de Bell-Haynes se tradujo en un ataque mucho más fluido, en el que el balón se movía mejor y todos iban encontrando su sitio, con especial protagonismo para el baloncesto en las alturas de Stephens y Robinson. El Casademont se llevó por poco el primer parcial (25-27) y fue claramente superior en el segundo. Un paso al frente también en defensa fue diluyendo al San Pablo Burgos y el Casademont se fue gustando cada vez más en ataque para llegar a los 17 puntos de máxima (34-51) para que un mal último minuto del cuarto dejara el 43-52 al descanso.

El guion cambió tras el intermedio. El juego del Casademont se espesó y el San Pablo Burgos encontró la manera de anotar más y más fácil que en el primer tiempo. El conjunto local se acercó a dos puntos, el aragonés dio otro estirón a partir de un par de buenas defensas seguidas, pero el partido ya no estaba en manos de ninguno de los dos. El Casademont ya no era dueño y señor del encuentro como en la primera parte, lo que dejó todo abierto en el marcador para el tramo definitivo (70-71).

La tendencia continuó en el parcial definitivo, con el Casademont perdiéndose en acciones individuales y sin mostrar ese juego colectivo, ese movimiento de balón que le había llevado al éxito al inicio del choque. El San Pablo Burgos culminó la remontada (79-71) y eso llevó a las prisas a los aragoneses, a los que les costaba cada vez más encontrar el acierto. Ramírez probó con los dos bases juntos para intentar recuperar el control del juego, pero el equipo aragonés ya no fue capaz de encontrarse sobre la pista. Bell-Haynes dio el susto al pedir el cambio tras hacerse daño en el tobillo, aunque salió por su propio pie. El partido ya había terminado y solo quedó tiempo para que Langarita jugara los últimos 51 segundos y el Casademont Zaragoza confirmara una nueva derrota. Sombras y luces para el equipo aragonés al que solo le queda un partido amistoso, la presentación ante el Benfica el viernes.