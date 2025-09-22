Chus Mateo: del CAI Zaragoza a la selección

Jesús Alfonso Mateo Díez, Chus Mateo desde hace tres décadas en el mundo del baloncesto, acaba de convertirse este lunes en el nuevo seleccionador español absoluto, tomando el relevo de Sergio Scariolo quien, a su vez, le ha sucedido al frente del Real Madrid. Tras toda una vida de trabajo, forjándose su propio camino cuando parecía imposible, Mateo alcanza uno de los grandes premios de su carrera.

Lo hace casi 20 años después de su debut como entrenador principal en un banquillo profesional. Aquello se produjo en 2006 y en Zaragoza puesto que fue el Basket Zaragoza 2002, entonces aún CAI Zaragoza, quien apostó por Mateo como técnico. El madrileño, entonces de 37 años, estaba en el Unicaja como segundo de… Sergio Scariolo. Antes había dirigido en la cantera del Real Madrid y había formado parte de los cuerpos técnicos del primer equipo con el propio Scariolo, Javier Imbroda y Julio Lamas.

En 2006 el CAI Zaragoza cerró la última etapa de Alfred Julbe en el conjunto aragonés y apostó por Chus Mateo, entonces ya un reputado ayudante, para tomar las riendas del equipo. En el Madrid había coincidido con Alberto García Chápuli, entonces director deportivo del CAI. “Voy a Zaragoza con mucha ilusión y con todo el respeto que merecen el club y la ciudad. Garantizo el máximo de trabajo. Espero que entre todos, jugadores y afición, hagamos un ente común para lograr los objetivos que nos hemos propuesto”, señalaba el técnico, que firmó dos años.

No los cumplió. El domingo 14 de enero el club anunció la rescisión de su contrato tras una dura derrota en la pista del colista Tenerife (86-64). Duró 19 jornadas, en las que se llevó a cabo una profunda remodelación en la plantilla, con 17 jugadores de por medio, recibió el descontento de la grada y dejó al equipo décimo, fuera del playoff. Había ganado 10 partidos y perdido 9.

Su sustituto fue Curro Segura, quien fue capaz de llevar al equipo hasta el playoff, en el que cayó en el quinto partido de semifinales contra el Climalia León de Paolo Quinteros.

Mateo volvió a sus funciones de ayudante, de nuevo como mano derecha de Sergio Scariolo en Málaga. En 2008 se convirtió en segundo de Luis Guil en Fuenlabrada y, tras su destitución, continuó con Salva Maldonado. Dejó el club madrileño en enero de 2011 para tomar las riendas de Unicaja, esta vez como entrenador principal.

Estuvo en el Carpena hasta que fue destituido en marzo de 2012. La temporada siguiente se marchó a China, al Shanxi Zhongyu Brave Dragons de la CBA. En 2013 volvió a tener una oportunidad como técnico principal en el Fuenlabrada, pero tampoco terminó la temporada. Fue cesado de sus funciones en marzo de 2014. Desde el verano de ese año ha formado parte del Real Madrid.

Primero, cómo no, como ayudante, esta vez de Pablo Laso. Tras la salida del vitoriano en 2022 Mateo tomó las riendas del club blanco conquistando la Supercopa y la Euroliga en su primer año, la Supercopa y la Copa en el segundo y la Liga en su tercera y última campaña. Pese a los títulos, el club decidió prescindir de él y recuperar a Sergio Scariolo. Ahora ambos han intercambiado sus puestos y Chus Mateo, casi 20 años después de su paso por Zaragoza, se convierte en seleccionador nacional absoluto.