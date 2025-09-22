Laia Flores: "Estamos convencidas de que podemos darle la vuelta al marcador"

¿Cómo se está preparando personalmente para la temporada, tanto en el aspecto individual como en el equipo?

Bueno, personalmente, este es mi segundo año aquí, y al conocer a Carlos y su forma de entrenar, me resulta más fácil conectar con el resto de las jugadoras. Es verdad que hemos tenido muy poco tiempo de pretemporada, aunque el torneo en Corea nos ayudó a ser más cercanas fuera de la pista. El año pasado comencé muy bien, pero este año me está costando un poco más. Aunque acabamos de empezar, me siento bien en los entrenamientos y confío en que pronto encontraré mi mejor versión en la pista. Dentro de la cancha, el primer partido de clasificación de Euroliga fue más difícil de lo que esperábamos, especialmente porque no habíamos jugado contra rivales tan físicos.

Hablando del torneo en Corea y el primer partido de clasificación de la competición europea, ¿cómo ve la diferencia entre ambos?

La diferencia fue bastante grande. En Corea, jugamos contra equipos mucho más pequeños, por lo que teníamos una ventaja física evidente. En cambio, en el partido de Euroliga nos enfrentamos a rivales mucho más fuertes físicamente. El principal problema en la República Checa fue que tuvimos porcentajes de tiro muy bajos, mientras que ellas no fallaron tanto. Si mejoramos en ese aspecto y somos más físicas, creo que tenemos lo necesario para ganar. Lo hemos visto en el video y confío en que podemos hacerlo.

Los entrenamientos posteriores, ¿han cambiado las dinámicas o siguen con los mismos enfoques?

Después del partido, nos dimos cuenta de que hay cosas que podemos mejorar. Las jugadoras rivales nos ganaron muchos duelos individuales, y eso depende mucho de la actitud personal en defensa. No es solo el trabajo de equipo, sino que cada una tiene que tomar responsabilidad en su duelo directo. Si todas trabajamos en eso y damos el máximo, podemos mejorar y competir mejor.

A nivel personal, ¿cómo se ha sentido en este inicio de temporada?

Creo que puedo hacerlo mejor. Mi fortaleza es la defensa, y no estuve tan mal en ese aspecto, pero en ataque también necesito mejorar, sobre todo en momentos en los que el equipo no está anotando, como base, tengo que buscar soluciones para liderar mejor al equipo.

Después de ese primer partido, ¿cómo se vieron como equipo? ¿Cómo gestionaron la diferencia de resultados?

Nadie se esperaba un inicio tan malo. El primer cuarto fue realmente difícil, perdíamos por una diferencia muy amplia. Sabíamos que sería un partido complicado, pero no pensamos que sería tan duro. A pesar de todo, cuando llegamos a Zaragoza, nos reunimos a ver el video y todas estábamos convencidas de que podíamos remontar. La clave está en creer que es posible, aunque el reto sea grande. Hemos visto cómo se pueden dar remontadas, y el ambiente dentro del equipo es positivo. Estamos convencidas de que podemos darle la vuelta al marcador, especialmente con el apoyo de nuestra gente.

Respecto al apoyo de la afición, ¿qué significa para el equipo jugar en casa?

Es crucial para nosotras. Lo siento desde que jugaba en otros equipos contra Zaragoza, el ambiente en el Príncipe Felipe es increíble. Cuando la afición está animando nos da un plus enorme. Si empezamos bien el partido y nos apoyan, es como si estuviésemos jugando con una ventaja extra. Sabemos que siempre están ahí, y esperamos que ese apoyo nos ayude a remontar.

¿Hubo un momento en el que dudaron o pensaron que no podrían hacerlo?

Justo después del partido, la verdad es que estábamos bastante tocadas. Nadie esperaba perder de esa manera, y fue duro ver que fallábamos tiros fáciles. Sabemos que este es un partido de 80 minutos, y que es posible hacerlo. Lo importante es no dejar que ese mal inicio nos afecte demasiado y seguir creyendo en la remontada.

¿Cómo se prepara mentalmente para los partidos? ¿Tiene alguna rutina o ritual?

Intento llegar lo mejor preparada posible. Trabajo mucho de manera individual, también con la psicóloga del equipo. Estudio al máximo al rival, pero también intento no obsesionarme con lo que pueda pasar. Hay días en los que las cosas salen mejor y otros en los que no, pero trato de mantener una mentalidad de corto plazo. Si el partido pasado no fue bien, no me queda otra que preparar el siguiente con la misma dedicación.

Hablando de la psicóloga, ¿cómo le ayuda en la gestión de la presión, especialmente en momentos difíciles?

La psicóloga me ayuda principalmente a gestionar lo que pasa fuera de la cancha. Yo ya llevo años jugando y no me suelo poner nerviosa antes de un partido importante. El reto más grande es gestionar los momentos difíciles, como un fallo o cuando el ruido exterior se vuelve demasiado fuerte. Por ejemplo, el año pasado me di cuenta de que las redes sociales no me aportaban nada positivo, por lo que decidí eliminar X (anteriormente conocido como Twitter). El trabajo con la psicóloga me ha ayudado a lidiar con la presión externa y con los momentos en los que las cosas no salen como esperamos.

¿Ha llegado a sentirse al límite en alguna situación?

Claro, sobre todo cuando las expectativas son altas. Cuanto más grande es el equipo, más presión hay, pero lo importante es saber relativizar. A veces todo parece ir mal, pero dentro del equipo nos apoyamos mutuamente. Al final, lo que importa es lo que estamos trabajando juntas y cómo gestionamos esos momentos.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo con el equipo?

A corto plazo, el objetivo es competir, darlo todo el miércoles y ganar ese partido contra el Brno. Después, no pienso en nada más, pero siempre con la vista en la Supercopa y en la Liga, que será muy exigente. A largo plazo, creo que aún tenemos mucho que mejorar como equipo. Nos faltan jugadoras clave, como Carla Leite, que vendrá a aportar su talento. Lo importante es que sigamos conociéndonos mejor y trabajando juntas para llegar al mejor nivel posible. Además, tenemos que seguir conectando con nuestra afición, como vimos en el entrenamiento de puertas abiertas que vinieron más de 2.000 personas, no esperábamos tanto público. Es fundamental que los niños y niñas tengan referentes, ya que nosotras no los teníamos cuando éramos pequeñas.

Sobre la llegada de Carla Leite, ¿cómo cree que afectará al equipo?

Carla es una jugadora impresionante, viene de la NBA y ha sido MVP de la EuroCup, así que tiene mucho talento. Creo que nos aportará mucho, especialmente en puntos y en otros aspectos que necesitamos. Sin embargo, creo que cada una de nosotras tiene que dar el máximo para que el equipo funcione como un todo. El baloncesto es un juego de equipo, y su llegada sin duda nos hará más fuertes.

Ha dicho que va a ser un año difícil respecto a los rivales de la Liga, ¿cómo ve el nivel de este año?

Los últimos años he visto un gran aumento en el nivel de la Liga. Ya no hay equipos fáciles o como el Valencia Basket, que parecía invencible y que iba a ganar todo porque llegó Jairis y dio la sorpresa al ganar la Copa el año pasado. Todos los equipos han subido su nivel, y eso hace que cada partido sea complicado. Si queremos competir con un nivel exigente, debemos dar el máximo en cada encuentro. Necesitamos a todas las jugadoras en su mejor versión.