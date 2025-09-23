Todo o nada. La previa del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno

Todo o nada. Este miércoles, el Casademont Zaragoza tiene una cita muy importante, el segundo partido frente al Zabiny Brno a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Después de la inesperada y dura derrota por 81-60 en la ida ante el equipo checo, las de Cantero se ven obligadas a realizar una complicada remontada si quieren competir en la Euroliga. El conjunto rojillo necesita ganar por más de 21 puntos de diferencia para superar la eliminatoria y que el partido de República Checa quede en una simple derrota.

Nunca antes en su historia el Casademont Zaragoza ha tenido que remontar una diferencia tan grande en una eliminatoria europea, pero este partido es diferente. El Príncipe Felipe se convertirá en un aliado clave para las jugadoras del equipo aragonés, el ambiente en casa debe ser el apoyo necesario para una remontada que, aunque difícil, no es imposible. A través de las redes sociales, tanto el club como las jugadoras, que demuestran que la motivación del grupo sigue intacta, han hecho un llamamiento a la afición para que el apoyo en el pabellón sea increíble. La campaña publicitaria del partido ha lanzado el lema 'Las cuentas salen, si contamos contigo'.

Para dar la vuelta a esta eliminatoria, el Casademont necesita desplegar una de sus mejores versiones, tanto de manera colectiva como individual. Y aunque el equipo sigue sin poder contar con Nerea Hermosa ni Carla Leite, Nadia Fingall destacó en la pista junto a Mariona Ortíz y Ornella Bankolé, que fue la máxima reboteadora del equipo con 7 capturas en el primer duelo contra las checas.

En cuanto a la historia del club en competiciones europeas, las aragonesas saben que no es la primera vez que tienen que afrontar un reto de esta magnitud. En la temporada 2023-24, el conjunto rojillo sorprendió con victorias por más de 20 puntos, como las logradas frente al Lublin (42-64) o el Sepsi (84-47) en la fase de grupos de la Euroliga, e incluso lograron una victoria histórica por 47 puntos ante el Lublin en casa (96-49), su mayor margen de victoria en la máxima categoría europea.

Pero esta vez, la presión de la eliminatoria y la necesidad de una victoria categórica hacen de este encuentro un desafío especial. No será fácil, pero el sueño de la Euroliga sigue vivo dentro del club, y el equipo está decidido a no rendirse sin pelear hasta el último segundo. Las jugadoras no sólo se juegan el futuro en la Euroliga, sino también conseguir una remontada que quedará grabada en la memoria de todos los aficionados.