Santi Yusta: "Estamos progresando adecuadamente. La afición puede estar contenta"

Este martes, ha tenido lugar la presentación de los nuevos trajes que vestirán los jugadores y el cuerpo técnico del Casademont Zaragoza. Durante el evento, Santi Yusta, uno de los jugadores del equipo rojillo, habló con los medios sobre la pretemporada y sus expectativas respecto a la campaña 2025-2026.

En cuanto a su posición en la pista, Yusta destacó que, aunque su rol habitual ha sido el de alero (3), el entrenador Jesús ha confiado en él para jugar de escolta (2), algo con lo que se ha sentido cómodo. "Siendo dos, tienes más balón en las manos y más protagonismo", señaló el jugador. Aunque todavía hay momentos en los que juega de alero, "este mix de posiciones me va bien y me está gustando".

Sobre la pretemporada del equipo, el capitán del equipo afirmó que los primeros partidos fueron más exigentes, pero que "estamos progresando adecuadamente, se vió ante Bilbao y Burgos aunque tenemos que mantener más la posesión. La afición puede estar contenta". De cara al próximo partido ante el Benfica en casa, Yusta mostró optimismo y entusiasmo. "Esperamos hacerlo bien. Tenemos ganas de jugar en frente de ellos y a ver qué tal", comentó.

A nivel personal, se mostró consciente de que siempre hay aspectos a mejorar. "Cada año mejoro las facetas del juego y ayudo al equipo y al entrenador en todo lo que pueda", indicó. Para él, el objetivo del Casademont Zaragoza es claro: llegar lo más alto posible. Aunque reconoce que aún es pronto para hablar de metas específicas, resaltó el buen ambiente del equipo en la preparación para el arranque de la temporada. "Intensidad y ganas tenemos bastantes", concluyó el jugador.

Joel Soriano, que ha estado ausente en los últimos partidos por el esguince de tobillo que sufrió frente al Valencia Basket, también atendió a los medios y confirmó que "estoy avanzando día a día y sin prisa", pero el pívot no pudo confirmar su participación en el encuentro de este viernes frente al Benfica. Aunque, ve cómo está llevando a cabo el equipo el entrenamiento llegando al estilo de juego que quieren volcar en la pista con una meta clara. "Nuestro objetivo es ganar los máximos partidos posibles y todos estamos de acuerdo con ello", concluyó.