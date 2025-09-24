Carla Leite estará apoyando al Casademont en el Príncipe Felipe

Carla Leite aterrizó en Zaragoza el pasado lunes para unirse al Casademont Zaragoza tras ser eliminada con las Valkyries de la WNBA. En las redes sociales del club se ha podido ver a la jugadora entrenando junto al equipo, pero no podrá participar en el partido de vuelta de este miércoles contra el Zabiny Brno debido a que el plazo de inscripción para la eliminatoria terminó el 16 de septiembre, mientras que Leite terminó la competición en el continente americano el 18 de septiembre.

A pesar de no estar en la cancha hoy, ha mostrado su apoyo al equipo y ha mandado un mensaje a la afición en el que les ha animado a apoyar al conjunto rojillo en las gradas del pabellón Príncipe Felipe. Los ‘marea roja’ está deseando ver a la jugadora en acción, ya que Leite es conocida por su gran capacidad en el campo, versatilidad y visión de juego. No solo ha formado parte del equipo de las Valkyries en la WNBA, sino que también tiene experiencia a nivel internacional, lo que sin duda enriquecerá el juego del Casademont.

El equipo zaragozano enfrentará al Zabiny Brno con la determinación de seguir avanzando hacia la siguiente fase de la Euroliga, y aunque la base francesa no pueda jugar hoy, su energía positiva y su presencia en las gradas serán sin duda un impulso más para las jugadoras del Casademont. El partido será decisivo para el equipo, que buscará remontar el resultado del primer partido contra el conjunto checo. La afición, como siempre, estará allí para apoyar al equipo desde el primer minuto del encuentro.

La incorporación de Carla Leite al Casademont es una gran noticia, y aunque su debut tendrá que esperar un poco, la jugadora ya ha demostrado su compromiso y entusiasmo por formar parte de este nuevo capítulo en el baloncesto aragonés.