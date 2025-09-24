El Casademont Zaragoza-Zabiny Brno, en directo

Un partido perfecto necesita el Casademont Zaragoza ante el Zabiny Brno para acceder a la Euroliga por tercera temporada consecutiva. Tras el sorprendente 81-60 del partido de ida en la República Checa, el equipo de Carlos Cantero debe ganar por más de 21 puntos si quiere eliminar al Brno y acceder a la mejor competición del continente. Si no lo hace, tendrá que disputar la Eurocup.

Buenas tardes desde el pabellón Príncipe Felipe, donde el Casademont se juega su futuro en la Euroliga en un todo o nada frente al Zabiny Brno. 21 puntos de diferencia le separan de su objetivo.