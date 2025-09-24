Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

20.00 horas

El Casademont Zaragoza-Zabiny Brno, en directo

Partido de vuelta de la previa de la Euroliga (81-60 en la ida)

Carla Leite junto a las jugadoras del Casademont Zaragoza en el entrenamiento previo al partido frente al Brno.

Carla Leite junto a las jugadoras del Casademont Zaragoza en el entrenamiento previo al partido frente al Brno. / CASADEMONT ZARAGOZA

Raquel Machín

Zaragoza

Un partido perfecto necesita el Casademont Zaragoza ante el Zabiny Brno para acceder a la Euroliga por tercera temporada consecutiva. Tras el sorprendente 81-60 del partido de ida en la República Checa, el equipo de Carlos Cantero debe ganar por más de 21 puntos si quiere eliminar al Brno y acceder a la mejor competición del continente. Si no lo hace, tendrá que disputar la Eurocup.

