La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59

No se engañen, los milagros no existen. Existe Mariona Ortiz, existen Helena Pueyo, Nadia Fingall, el Casademont Zaragoza y el Príncipe Felipe. Tampoco existen los imposibles para este equipo ni estas jugadoras, que creyeron en sí mismas, que tuvieron paciencia, fe y baloncesto, mucho baloncesto, mucha defensa, acierto en los momentos clave. Y aún con todo eso es difícil explicar lo vivido en el Príncipe Felipe, esa remontada de 21 puntos, esa grada puesta en pie y a los pies de Mariona, aclamada una y otra vez tras la gesta porque con ella todo es posible. Hasta ganarle por 82-59 al Zabiny Brno y clasificarse para la Euroliga por tercera temporada consecutiva.

La temporada no ha hecho más que empezar pero ya amenazaba con torcerse para el equipo de Carlos Cantero por esa maldita primera parte en la República Checa. De ese momento delicado consiguió sacar el Casademont otra noche inolvidable, mágica, de las que enganchan al público y agrandan la leyenda de un equipo que, gane o pierda, siempre se deja la piel. Y que gana más que pierde precisamente por eso.

Con un ambiente espectacular, el Casademont Zaragoza salió con la lección aprendida y una cara muy diferente a la de hace una semana. Con una defensa agresiva, robando balones, dificultando el ataque del Brno, en cuanto cogió ritmo anotador consiguió una primera ventaja importante de diez puntos (24-14) que hizo temblar al pabellón por primera vez. El equipo iba por el buen camino, con todas las jugadoras de pista excepto Oma anotando, con Pueyo y Fingall haciendo valer sus largos brazos en defensa, y cerró el primer parcial 26-17.

En el segundo se frenó su producción ofensiva, le costó casi seis minutos anotar y eso permitió al Brno igualar de nuevo el partido. Las checas no estaban especialmente acertadas. De hecho solo anotaron una canasta en todo el segundo cuarto... pero lograron 13 de sus 15 puntos del segundo parcial desde el tiro libre. 24 lanzaron en total en la primera parte por los 8 del Casademont, cuando la diferencia de faltas pitadas fue solo de tres (16-13). Eso no solo mantuvo al Brno en partido (38-32), sino que empezó a desesperar al Casademont, que veía cada vez más complicada la remontada.

Laura Trives

En la segunda parte esa tendencia en las faltas cambió sensiblemente. ¡Ay, los árbitros y su criterio! Sin los tiros libres, el Brno sufrió bastante más y el Casademont siguió su incansable trabajo de hormiguita en busca de la renta suficiente. Llegó a ponerse a solo cuatro puntos de igualar la eliminatoria con los 17 puntos que logró con el 55-38 a dos minutos del final del tercer cuarto, pero las checas respiraron de nuevo antes de cerrar el parcial (55-43).

Diez puntos y diez minutos por delante. Y los árbitros de nuevo haciendo de las suyas. Cuatro faltas le señalaron al Casademont en dos minutos de juego. Mantuvo la cabeza fría el Casademont, a lo suyo, aumentando poco a poco la renta, hasta que un triple desde la esquina de Helena Pueyo puso el 73-50, la remontada, la locura en la grada. Llegó a tener 25 de ventaja el Casademont (75-50) y entonces llegaron de nuevo los tiros libres para dar aire al Brno y frenar la avalancha aragonesa. No se puso nervioso el Casademont Zaragoza, que supo cerrar el partido, la gran remontada, su gran noche, una noche histórica. Y esto no ha hecho más que empezar.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona Ortiz (26), Veronika Vorackova (7), Helena Pueyo (17), Nadia Fingall (7), Merritt Hempe (4) -equipo inicial-, Ornella Bankolé (5), Laia Flores (2), Helena Oma (3), Nerea Hermosa, Aminata Gueye (6), Stephanie Mawuli (5). ZABINY BRNO: Zaplatavoa (7), E. Hamzova (8), Juskaite (13), Spanou (7), Evans (6) -equipo inicial-, Zeithammerova (6), M. Hamzova, Zahui, Kytlicova, Touré (15). PARCIALES: 26-17, 12-15, 17-11 y 27-16. ÁRBITROS: Teixeira (POR), Dhra (FRA) y Ceccarelli (ITA). ELIMINADAS: Zahui, Zaplatova, Spanou, en el Brno; Hempe en el Casademont. INCIDENCIAS: 5.831 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe.

Así de emocionada ha terminado el partido Mariona Ortiz. / LAURA TRIVES Emocionada y aclamada por los casi 6.000 espectadores de la grada ha terminado el partido Mariona Ortiz. 26 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, 31 de valoración, gritos de ¡MVP, MVP! de la grada y sus compañeras. La capitana ha llevado a su equipo a una remontada histórica.

Increíble lo que se acaba de vivir en el Príncipe Felipe. Los casi 6.000 espectadores siguen de pie, aplaudiendo a las suyas, rindiéndose a los pies de Mariona, casi sacada a hombros por sus compañeras, después de que el Casademont Zaragoza remontara 21 puntos, 21, para meterse por derecho propio en la Euroliga. Este equipo acaba de escribir una de sus páginas más brillantes ¡y la temporada no ha hecho más que empezar!

¡Finaaaaaaaaa! ¡Remontadaaaaaaa! ¡El Casademont Zaragoza jugará la Euroliga! 82-59 ha ganado al Zabiny Brno

Anota uno Mariona, 82-59

Tiros libres para Mariona, 81-59 y quedarán 11.3 segundos

81-59, quedan 23 segundos

¡Triiiiiiiple Vorackova! 80-54

Los tiros libres dan de nuevo aire al Brno, 75-74

Quinta falta de Hempe