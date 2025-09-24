CASADEMONT ZARAGOZA
Las notas de la remontada del Casademont Zaragoza: con Mariona todo es posible
LA MEJOR
Mariona
Imprescindible |10| Otro partido para enmarcar de la capitana, impresionante.
Vorackova | 7 |
Intermitente. Puede dar mucho más de sí, y aún así no le tembló el pulso en un triple decisivo.
Pueyo | 9 |
Intensa. Su actividad atrás fue una de las claves desde el inicio de partido. También muy acertada en ataque.
Fingall | 9 |
Valladar. Su trabajo defensivo fue el pilar sobre el que se asentó la remontada. +30 con ella en pista.
Hempe | 6 |
Eliminada. Dura batalla bajo los aros que no le permitió brillar y acabó eliminada.
Flores | 6 |
Correcta. Buenos minutos en pista dando descanso a Mariona.
Oma | 7 |
Relevo. Labor de contención y un triple para la catalana, que sigue recuperando sensaciones.
Gueye | 6 |
Discreta. Máxima efectividad bajo el aro en un día de pocos balones interiores.
Bankole | 6 |
Desacertada. No tuvo el lustre del partido de ida ni su día en el lanzamiento.
Mawuli | 5 |
Escasa. Poco acierto de la japonesa en sus lanzamientos.
Hermosa | - |
Inédita. La vitoriana continúa con la recuperación de su rodilla y no podrá jugar, al menos, hasta el mes que viene.
