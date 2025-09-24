Las notas de la remontada del Casademont Zaragoza: con Mariona todo es posible

LA MEJOR

Mariona

Imprescindible |10| Otro partido para enmarcar de la capitana, impresionante.

Vorackova | 7 |

Intermitente. Puede dar mucho más de sí, y aún así no le tembló el pulso en un triple decisivo.

Pueyo | 9 |

Intensa. Su actividad atrás fue una de las claves desde el inicio de partido. También muy acertada en ataque.

Fingall | 9 |

Valladar. Su trabajo defensivo fue el pilar sobre el que se asentó la remontada. +30 con ella en pista.

Hempe | 6 |

Eliminada. Dura batalla bajo los aros que no le permitió brillar y acabó eliminada.

Flores | 6 |

Correcta. Buenos minutos en pista dando descanso a Mariona.

Oma | 7 |

Relevo. Labor de contención y un triple para la catalana, que sigue recuperando sensaciones.

Gueye | 6 |

Discreta. Máxima efectividad bajo el aro en un día de pocos balones interiores.

Bankole | 6 |

Desacertada. No tuvo el lustre del partido de ida ni su día en el lanzamiento.

Mawuli | 5 |

Escasa. Poco acierto de la japonesa en sus lanzamientos.

Hermosa | - |

Inédita. La vitoriana continúa con la recuperación de su rodilla y no podrá jugar, al menos, hasta el mes que viene.