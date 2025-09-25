Carla Leite: "Quiero ganar la Euroliga y todos los trofeos posibles"

Carla Leite se presentó oficialmente este jueves como nueva jugadora del Casademont Zaragoza. La base francesa llegó el pasado lunes tras terminar su temporada en la WNBA con las Valkyries y, aunque no ha podido debutar todavía, ya ha demostrado su ilusión por empezar esta nueva etapa en el baloncesto aragonés.

Durante su presentación, Leite no escondió su emoción por la hazaña del equipo rojillo frente al Zabiny Brno el pasado miércoles, ella siguió el partido desde el banquillo junto a sus compañeras: “Estoy muy contenta de que podamos seguir en la Euroliga. El partido fue una locura y estoy muy orgullosa de mi equipo”. Aunque no pudo jugar el duelo decisivo, alentó al grupo sin parar desde el primer momento: “No es fácil quedarse sentada porque sientes que no puedes controlar nada del partido, pero intenté animar a mis compañeras”.

También habló de su compañera Mariona Ortiz, una de las grandes figuras del equipo, y cómo jugó frente al conjunto checo: “Hizo un gran partido, estoy orgullosa de ella y pienso que podemos tener una buena conexión en la pista”. Sobre su llegada al club, explicó que el ambiente fue lo que más le atrajo: “Cuando jugué contra Casademont el año pasado, me gustó mucho el público. Es genial jugar delante de tanta gente y los fans son increíbles. Además, este es un gran club”, afirmó.

En cuanto a su estado físico, reconoció que ha sido una temporada larga: “Estoy un poco cansada mentalmente, pero físicamente me siento bien. He tenido unos días de descanso y tengo muchas ganas de jugar con el equipo”. La francesa empezó a entrenar esta semana en solitario y este viernes será la primera sesión junto al grupo. Espera poder estar lista para el partido del sábado. “No sé si estoy preparada, pero voy a practicar. Quiero mostrar la mejor versión de mí misma en la pista”, admitió la base.

A pesar de su talento y de venir de una liga tan importante como la WNBA, Leite prefiere mantenerse en un perfil más sencillo: “No me siento una estrella”. Su rol en el equipo es algo que no se podrá confirmar hasta que juegue en la pista: “Es difícil saberlo ahora. Solo intento aportar mis cualidades, ver cómo encajo y me adapto a lo que necesite el equipo”.

Lo que sí tiene claro son sus objetivos: “Quizás suene ambicioso, pero quiero ganar la Euroliga y todos los trofeos posibles con este equipo”. La francesa intentará darle emoción y espectáculo a la afición. “Me gusta cuando los fans viven el partido y espero poner fuego en sus ojos”, sentenció con una sonrisa. No cabe duda de que Carla Leite está lista para enamorar al Príncipe Felipe y la ‘Marea Roja’ ya está contando los días para verla en acción.