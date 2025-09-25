Rivales y calendario del Casademont Zaragoza en la Euroliga

Con los ecos de la histórica remontada aún resonando en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza se ha levantado este jueves clasificado una vez más para la Euroliga femenina y con la hoja de ruta ya definida. El conjunto de Carlos Cantero disputará la fase regular en el grupo D junto a dos viejos conocidos, el Cukurova Mersin turco y el Reyer Venezia italiano, y uno inédito, el Basket Landes francés.

Precisamente será al país vecino donde primero tenga que viajar el Casademont Zaragoza. Comenzará la liguilla el próximo 8 de octubre a las 19.30 horas en el pabellón Francois Mitterrand. El primer partido en casa será el martes 14 de octubre frente al Reyer Venezia italiano, el otro conjunto del grupo que se ha ganado el acceso desde las eliminatorias. El Venezia se impuso en sus dos partidos al Estrella Roja, por 71-79 en Belgrado y por 70-63 en Venecia.

El 23 de octubre le tocará viajar a Turquía para medirse al Cukurova Mersin, el rival que le eliminó en los playoffs de hace dos temporadas. La segunda vueta empezará el 29 de octubre en casa ante el Landes, seguirá el 4 de noviembre en Venecia y terminará el 26 de noviembre frente al Mersin en el Príncipe Felipe.

El formato

La competición mantiene el mismo formato que estrenó la temporada pasada y que desembocará en la Final Six que volverá a acoger Zaragoza. En esta primera fase regular hay cuatro grupos de cuatro equipos cada uno y los tres primeros clasificados acceden a la siguiente ronda. Los cuartos pasarán a disputar la Eurocup. Los clasificados de los gurpos A y B pasan al E y los del C y el D, al F. El Casademont, por tanto, se encontraría con tres de estos cuatro: Valencia, DVTK, Fenerbahce y Olimpiacos.

A esta segunda ronda se accede arrastrando los resultados de la primera y los equipos se enfrenta solo a aquellos rivales que proceden del otro grupo en otra liguilla. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a los Play-In que se dividirán en dos partes: los Play-Ins de cuartos de final y los Play-Ins de semifinales.

La novedad este curso es que los Play-Ins se jugarán al mejor de tres, y el equipo mejor clasificado tendrá la ventaja de jugar de local. Los dos primeros de cada grupo tendrán su presencia garantizada en la Final Six, pero se jugarán entre ellos si acceden directamente a semifinales o deben pasar por los cuartos de final. Los clasificados en tercera y cuarta posición se jugarán el acceso a los cuartos de final y los que no lo consigan quedarán eliminados.

Así, quedarán finalmente seis equipos que acudirán de nuevo a Zaragoza para pelear por el título. Habrá dos conjuntos ya clasificados directamente para las semifinales y cuatro que se jugarán las otras dos plazas en una eliminatoria de cuartos de final. La temporada pasada el Praga dio la gran sorpresa al conquistar el torneo en el Príncipe Felipe de manera brillante.