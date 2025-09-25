La previa del Casademont Zaragoza - SL Benfica: una última prueba

El Casademont Zaragoza masculino afronta esta tarde el que será el último partido de la pretemporada antes del inicio liguero. El encuentro, que tendrá lugar a las 20:30 en el Pabellón Príncipe Felipe, servirá como presentación en la celebración del XXI Trofeo Ibercaja Ciudad Zaragoza X Memorial José Luis Abós.

Como broche a una pretemporada que no deja nada claro, con tan solo una victoria en cinco partidos, el Casademont buscará ganar ante el actual campeón de la liga portuguesa de baloncesto. El conjunto zaragozano tendrá ante su gente una última oportunidad de rehacerse antes del partido contra el Baskonia que se jugará el próximo domingo 5 de octubre con los de Jesús Ramírez como locales.

El técnico catalán contará con todos sus efectivos para el partido, a excepción de Joel Soriano, que sigue pendiente de la evolución de su tobillo para llegar ante el Baskonia, y las dudas que recaen sobre el estado físico de Jaime Fernández. Además, los nueve días de diferencia entre el partido de esta tarde y el primer encuentro oficial de liga, hacen todavía más probable que Jesús Ramírez pueda disponer todos y cada uno de sus jugadores ante el Baskonia.

Los cinco partidos de pretemporada, con derrotas ante Tenerife (73-85), Valencia (80-98), Real Madrid (64-94) y Burgos (99-90), y una única victoria contra el Bilbao (94-88), dejan con muchas dudas a un Casademont que no acaba de dar con la tecla. No obstante, hoy debe ser el día en el que el equipo disipe las dudas de una vez por todas.

Por su parte, el SL Benfica llega tras haber jugado un único partido de pretemporada, en el que venció con relativa solvencia (100-87) al Alftantes, de Islandia. Aun así, los portugueses vienen de cerrar una exitosa campaña en la que ganaron el campeonato liguero de la Portugal LBP, con 22 victorias y una derrota. Cosechar una victoria ante un rival tan poderoso podría significar el empujón definitivo para los zaragozanos y un refuerzo en lo que a credibilidad y confianza por parte de la afición se refiere.

Para acercar al equipo a esa victoria, aunque sea con un pequeño empujón, será clave el papel del Príncipe Felipe, que viene de albergar una cita histórica protagonizada por el Casademont Zaragoza femenino. Los seguidores del baloncesto en la capital aragonesa aún están de celebración por la gesta cosechada ante el Zabiny Brno, con una remontada de 21 puntos, y hoy tendrán que sacar a relucir parte de ese entusiasmo para apoyar al equipo masculino en su partido oficial de presentación ante la afición. Las entradas, con precios que oscilan entre los 15 y los 20 euros, están todavía disponibles en la tienda online de la página web del Casademont Zaragoza.

El Saski Baskonia, que visitará Zaragoza en la primera jornada de liga, viene de quedar octavo clasificado en la Liga Endesa ACB, cuatro puestos por delante del Casademont, pero de hacer eso sí una pretemporada también atropellada con hasta tres tropiezos.