CASADEMONT ZARAGOZA
Unión y respeto aragonés en la Supercopa
El club ha presentado una camiseta de edición especial para la competición que representa la unión entre las dos provincias a través de sus colores representativos, rojo y verde. Estará a la venta tras la competición
Este año, la Supercopa de baloncesto femenino no solo promete espectáculo en la cancha, sino también un mensaje claro desde el club. Casademont Zaragoza presenta su nueva camiseta de calentamiento, una prenda exclusiva diseñada especialmente para esta edición histórica en Huesca. Y no es una camiseta cualquiera.
Rojo y verde. Dos colores que, a simple vista, podrían parecer contrarios, en esta prenda se entrelazan con elegancia e intención, con una historia que va más allá del deporte. El rojo intenso del Casademont, símbolo de pasión, coraje y entrega, se fusiona con el verde vibrante de Huesca, tierra que acoge con orgullo este gran evento del baloncesto femenino. El diseño busca unión, es una muestra de respeto entre territorios aragoneses, una manera de decir: aquí jugamos todos. La camiseta luce una base roja, pero a lo largo de los hombros, mangas, y dorso brota el verde.
El gesto no termina en la pista. Tras el torneo, estas camisetas tan especiales saldrán a la venta, y todo lo recaudado será donado íntegramente a una asociación benéfica oscense, reforzando así el vínculo entre deporte y compromiso social. Esta camiseta no es solo una prenda de calentamiento, ess símbolo, puente y orgullo compartido. Cuando las jugadoras salten a la pista en Huesca, llevando consigo ambos colores, no solo estarán defendiendo un escudo. Estarán representando a toda una comunidad que se une para celebrar el baloncesto y para tender la mano, más allá del juego.
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
- Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Un juzgado de Zaragoza investiga a una sección sindical de funcionarios por una subvención de 61.500 euros