Unión y respeto aragonés en la Supercopa

Este año, la Supercopa de baloncesto femenino no solo promete espectáculo en la cancha, sino también un mensaje claro desde el club. Casademont Zaragoza presenta su nueva camiseta de calentamiento, una prenda exclusiva diseñada especialmente para esta edición histórica en Huesca. Y no es una camiseta cualquiera.

Rojo y verde. Dos colores que, a simple vista, podrían parecer contrarios, en esta prenda se entrelazan con elegancia e intención, con una historia que va más allá del deporte. El rojo intenso del Casademont, símbolo de pasión, coraje y entrega, se fusiona con el verde vibrante de Huesca, tierra que acoge con orgullo este gran evento del baloncesto femenino. El diseño busca unión, es una muestra de respeto entre territorios aragoneses, una manera de decir: aquí jugamos todos. La camiseta luce una base roja, pero a lo largo de los hombros, mangas, y dorso brota el verde.

El gesto no termina en la pista. Tras el torneo, estas camisetas tan especiales saldrán a la venta, y todo lo recaudado será donado íntegramente a una asociación benéfica oscense, reforzando así el vínculo entre deporte y compromiso social. Esta camiseta no es solo una prenda de calentamiento, ess símbolo, puente y orgullo compartido. Cuando las jugadoras salten a la pista en Huesca, llevando consigo ambos colores, no solo estarán defendiendo un escudo. Estarán representando a toda una comunidad que se une para celebrar el baloncesto y para tender la mano, más allá del juego.